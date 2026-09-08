Татарстан вошел в топ-5 регионов по записи в первый класс через «Госуслуги»

Всего на портале было подано 999 тыс. заявлений

Фото: Динар Фатыхов

Татарстан вошел в топ-5 регионов по использованию функции «Черновик заявления» при записи детей в школу на портале «Госуслуги». Об этом сообщило Минцифры России по итогам приемной кампании, передает РИА «Новости».

На портале подано 999 тыс. заявлений в первый класс — 75% от общего числа в регионах с доступным сервисом. В первую волну поступило 840 тыс. заявлений, во вторую — 159 тыс. Помимо Татарстана, в пятерку лидеров по использованию сервиса вошли Свердловская область, Дагестан, Санкт-Петербург и Башкирия.

Функция «Черновик заявления» позволяла родителям заранее заполнить все данные, а в момент старта кампании оставалось только нажать кнопку «Отправить». Для отдельных категорий была предусмотрена автоматическая отправка. В итоге черновиками воспользовались две трети заявителей.

Ранее сообщалось, что более 3 млн человек подали заявки на участие в дистанционном электронном голосовании.

Алсу Сабирзанова