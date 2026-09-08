Мишустин: в условиях санкций необходимо опираться на собственные разработки

Для укрепления технологического суверенитета запущено девять нацпроектов

Председатель правительства Михаил Мишустин провел стратегическую сессию, посвященную промежуточным итогам реализации технологической политики. Он подчеркнул, что в условиях беспрецедентных санкций необходимо опираться на собственные разработки в критически значимых областях. Это, по его словам, обеспечивает базу для долгосрочного развития страны и роста уровня жизни граждан, сообщает пресс-служба правительства России.

Для укрепления технологического суверенитета запущено девять нацпроектов, в том числе в таких стратегических областях, как новые перспективные материалы и химия, средства производства и автоматизации, судостроение, гражданские беспилотные авиационные системы, атомная энергетика.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Применяются «карты технологической кооперации», которые содержат около 1 тыс. позиций продукции и 1,5 тыс. технологий. Уже освоено более 170 видов изделий — от двигателей БПЛА до композитных мембран и лекарств, модернизированы производственные мощности свыше 80 предприятий. Среди результатов: первые полеты «Суперджетов» и МС-21, пуск «Союза-5», селекционный комбайн, ввод энергоблока Курской АЭС.

Созданы 11 центров инженерных разработок в химии, восемь — в робототехнике, сеть из 30 площадок для БПЛА, к работе привлечены региональные вузы. Мишустин отметил, что отечественные разработки должны быть востребованы и за рубежом. Участникам сессии предложено выработать решения по совершенствованию действующих мер поддержки.

Ранее сообщалось, что развитие низковысотной экономики и беспилотников в Татарстане отдали Минэкономики. Соответствующий проект постановления проходит антикоррупционную экспертизу.

Алсу Сабирзанова