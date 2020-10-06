«Айзатуллин — наиболее подготовленный человек»

Министром строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана стал экс-глава ГИСУ РТ Марат Айзатуллин

Интригующую новость принес минувший понедельник для двух ключевых отраслей республики — дорожной и строительной. Если в первой — кадровые рокировки ожидались еще с того момента, как место главы Миндортранса с уходом Ленара Сафина в сенаторы от Татарстана стало вакантным, то смены руководства в Минстрое РТ никто не предвидел. Тем не менее со вчерашнего дня пост главного зодчего республики занимает 43-летний Марат Айзатуллин, экс-глава ГИСУ РТ — основного госзаказчика по строительству и реконструкции объектов разного назначения в Татарстане. Под его контролем в последние годы было освоено 400 млрд рублей, построено около 40 тысяч объектов. Поэтому неудивительно, что Айзатуллину давно прочили кресло министра строительства. «Реальное время» рассказывает о главных фактах в карьере Айзатуллина, рост которой начался при строительстве дорог перед Универсиадой и достиг пика при возведении других важных объектов. Например, совсем недавно сдали построенную за 100 дней инфекционную больницу для СOVID-пациентов.

Под контролем президента

Главный факт в карьере Марата Айзатуллина заключается в том, что с момента взлета его карьеры, свыше 10 лет назад, он всегда находился под постоянным контролем президента Татарстана. Какой бы пост он не занимал при строительстве дорожных или социальных объектов, ему всегда приходилось держать ответ перед Рустамом Миннихановым за качество и сроки важных и ответственных объектов.

Айзатуллин начинал карьеру профессионального управленца с дорожно-строительной сферы в структуре ГКУ «Главтатдортранс», куда в 2008 году пришел главным специалистом — энергетиком и вырос до заместителя начальника управления по ремонту и содержанию дорог и мостовых сооружений. По словам представителей дорожной отрасли, требовательного и дотошного до мелочей специалиста заметил министр транспорта и дорожного хозяйства Ленар Сафин (последнего, по информации источников, связывают с ним и родственные связи).



В этом качестве он отвечал за строительство дорожных развязок в Казани, которые велись за счет федеральной программы подготовки к Универсиаде-2013. Фото kzn.ru

Спустя 2 года Сафин назначил Айзатуллина управляющим делами, а затем повысил до уровня заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства РТ. В этом качестве он отвечал за строительство дорожных развязок в Казани, которые велись за счет федеральной программы подготовки к Универсиаде-2013. На этом посту он был у всех на виду и особенно у президента. За это время он был награжден почетной грамотой Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ (2011 г.), почетной грамотой Министерства транспорта РФ (2013 г.), обладает благодарностью министра транспорта РФ (2012 г.), почетной грамотой президента РФ (2014 г.). И хотя позднее Марат Айзатуллин перейдет в сугубо строительную сферу, он продолжал оставаться под контролем президента РТ, отчитываясь по каждому важному объекту, который строится в республике на бюджетные средства. По словам источников, с тех пор он пользуется безусловным доверием главы республики.

В руках ГИСУ 400 млрд рублей

По окончании Универсиады Марат Айзатуллин перешел на пост главы ГКУ «Главное инвестиционное-строительное управление РТ». Особый статус ГИСУ заключается в том, что он выполняет функции государственный заказчик по строительству, реконструкции и капитальному ремонту всех строящихся в республике объектов. До этого региональные Минздрав, Минкульт и другие ведомства имели собственные УКСы и самостоятельно вели строительство объектов. Однако к моменту приходу Айзатуллина эти полномочия были у них отобраны и консолидированы в руках ГИСУ.



— Только за последние годы с участием Главинвестстроя РТ построено, отремонтировано, реконструировано и отреставрировано около 40 тысяч объектов, освоено более 400 млрд рублей. Объемы возложенных задач на ГИСУ РТ с каждым годом только увеличиваются, — сообщили в управлении.

Особый статус ГИСУ заключается в том, что он выполняет функции государственного заказчика по строительству, реконструкции и капитальному ремонту всех строящихся в республике объектов. Фото rt.rbk.ru

Сам Марат Айзатуллин рассказывал, что с консолидацией полномочий заказчика выросла ответственность за сроки и качество строительства бюджетных объектов. По его словам, ГИСУ ведет каждый проект с момента проектирования, торгов и сдачи его в эксплуатацию. «Являясь главным заказчиком правительства Республики Татарстан, Главинвестстрой РТ реализует инвестиционно-строительные проекты «под ключ»: осуществляет закупку товаров, работ и услуг для государственных нужд, строительный контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков выполнения, ввод в эксплуатацию законченных строительством объектов», — пояснили в управлении. В этом году ГИСУ отметило 60-летие.

Ежегодно управление принимает участие в реализации порядка 35—40 республиканских и федеральных программ, таких как строительство и капитальный ремонт дошкольных и общеобразовательных учреждений, сельских домов культуры, детских оздоровительных лагерей, универсальных спортивных залов и площадок, бассейнов и модульных лыжных баз, объектов здравоохранения (ФАПы, врачебные амбулатории, стационары, поликлиники) и даже объектов сельского назначения (коровники, зернохранилища, управления сельского хозяйства и продовольствия, ветуправления) и др.

«Мы полностью отвечаем за объект, начиная от проектирования, строительства и сдачи в эксплуатацию. Вплоть до последнего стула», — рассказывал Айзатуллин.

Нежданным экзаменом на профессионализм для Марата Айзатуллина стало внеплановое строительство республиканской инфекционной больницы им. Агафонова. Фото Максима Платонова

Инфекционка за 100 дней

Нежданным экзаменом на профессионализм для Марата Айзатуллина стало внеплановое строительство республиканской инфекционной больницы им. Агафонова. «Она не входила ни в одну из госпрограмм. Проект делали с колес и строили одновременно с этим (по упрощенному порядку согласования проекта). Так и сумели сдать объект за 100 дней», — рассказали в управлении. «Тем самым преодолели еще одну важнейшую и масштабную задачу, построив в кратчайшие сроки 4-этажное здание общей площадью 15 тыс. кв. метров».

О том, насколько важен был каждый день, говорить не стоит. Сдача больницы в середине августа этого года позволила крупнейшим республиканским клиникам выйти из режима COVID-госпиталя и возобновить плановый стационарный прием пациентов. Кроме того, Главинвестстрой РТ выступил заказчиком таких масштабных проектов, как строительство казанского метро и выставочного комплекса «Казань-Экспо», реконструкция казанского зоопарка, восстановление собора Казанской иконы Божией Матери, строительство онкологических диспансеров в Набережных Челнах и Альметьевске.

«У каждого животного есть свой инспектор»

Правда, сдача казанского зоопарка «Река Замбези» затянулась на долгие 6 лет, случилась чехарда с подрядчиками. Изначально было выбрано ПСО «Казань», которое и без того было перегружено госконтрактами и постоянно переносило сроки сдачи сооружения. Изначально зоопарк «Река Замбези» должны были сдать к IV кварталу 2018 года, потом возникла новая дата — III квартал 2019-го. Всего сроки переносили пять раз. После очередного срыва работ со стороны ПСО «Казань», достраивать зоопарк взялась другая казанская компания. Сам Марат Айзатуллин сохранял дипломатичность и не комментировал эту замену, тем более формально новый подрядчик пришел в качестве субчика. «Мы делаем, потом переделываем, затем переделываем снова и опять переделываем», — жаловались строители.

«С первого взгляда ничего сложного в нем нет. Но долго мы над ним «упражнялись», строили, — рассказывал он в одном из своих интервью. — Вопрос в чем? Для нас это был первый объект такого плана. Вроде до этого смотрели, какие зоопарки, но оказалось, что у каждого животного есть свой инспектор. А он — иностранец. Ему ничего не объяснишь. То, что нам нарисовали, мы — построили. Но приезжает инспектор и говорит, что вот сюда слон не войдет, и инспекторы горой за них стоят. Не дай бог, что-нибудь случится с животным, это будет мировой скандал. Пока вольер не будет соответствовать всем требованиям, его не откроют», — так объяснял он постоянные переделки.

Сдача казанского зоопарка «Река Замбези» затянулась на долгие 6 лет, случилась чехарда с подрядчиками. Фото Максима Платонова

«Чего, абый, такой грустный?». Как Айзатуллин устроил реформу ГИСУ

5 лет назад Марат Айзатуллин провел реформу ГИСУ, создав шесть территориальных отделов для крупных муниципалитетов. Как возникла эта идея?

«Как-то вечером встретил на лестнице мужчину и спрашиваю: чего, абый, такой грустный?», — вспоминал Марат Айзатуллин. В тот день он был в обычной одежде, и посетитель не узнал в нем главу управления. «Третий раз приезжаю с Агрыза и не могу сдать [документацию], — В чем проблема? — Приезжаю, исправляю, и снова ошибки», — расстроился гость издалека. «Тогда пришла мысль — невозможно в Казани принимать отчетные документы по объектам Агрыза, эффективности нет. К тому же в конце года, когда идет большой наплыв отчетной документации. В это время можно допустить серьезные финансовые ошибки. Это может закончиться печально за всех», — объяснил он. В результате по принципу Госстройнадзора решили создать региональные отделы с всеми функциями, за исключением финансовых. «Агрызу доехать до Челнов ближе, чем до Казани», — гордился шеф ГИСУ.

Соципотеку отдали под контроль ГИСУ

В этом году ГИСУ передали функции госзаказчика строительства жилья по программе социальной ипотеки. «Нагрузка увеличилась на 10 млрд, это 273 тыс. кв. м», — рассказывал Марат Айзатуллин.



При этом он отрицал, что ГЖФ отодвинули. «ГЖФ работает как инвестор. Собирает деньги, вместе отбираем подрядчика», — пояснял он. Тем не менее в ГИСУ появился новый отдел и новый зам, который ведет жилищное строительство.



В этом году ГИСУ передали функции госзаказчика строительства жилья по программе социальной ипотеки. Фото Ильи Репина

— В связи с возложением на ГИСУ задачи технического заказчика по строительству социального жилья, год назад в управлении появилась новая структура — отдел жилищного строительства. Реализация данной программы является наиболее ответственной задачей, ведь речь идет о жилье, при строительстве которого наряду с соблюдением всех требований нормативов и сводов правил необходимо строго придерживаться установленных сроков. Решение таких вопросов требует высшей степени компетентности и опыта в организации строительства, чем в полной мере обладает ГИСУ.

В 2020 году запланирован ввод в эксплуатацию 130 объектов на 4 970 квартир общей площадью 273 500 кв. м, договорной стоимостью 9,8 миллиарда рублей. На сегодняшний день уже введены 23 объекта на 1 256 квартир общей площадью 71 844,89 кв. м, в высокой степени готовности строительно-монтажных работ сейчас 75 объектов на 2 595 квартир общей площадью 136 191,83 кв. м, — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе ГИСУ.

«Без него все работали бы в расслабленном режиме»

Как известно, на протяжении многих лет президент ведет по субботам еженедельный мониторинг строительства. «Это шикарная система и все знают, если есть какие-то вопросы по строительству объектов, можно решить на месте в присутствии всех. Можно к первому лицу обратиться и вопросы снять. Это упрощает работу и заказчику, и подрядчику», — считает Айзатуллин.

Чиновник уверен, что без президентского контроля ему было бы работать тяжелее. «Минниханов владеет всей информацией по каждому объекту. Без него, я так думаю, все работали бы в расслабленном режиме. А так с начала года идет еженедельный контроль, как проходит проектирование, торги, первые авансы. У всех все на виду. Я считаю, что это лучшая система. И все регионы, которые приезжают, поражаются этому. Ничего особенного нет. Просто надо находить время заниматься этим», — рассуждал он в одном из интервью.

Количество объектов и объемов финансирования, проходящих через ГИСУ РТ, заметно увеличилось — в несколько раз. Фото Надежды Плотниковой

Рекордный бюджет 2020 года: 117,12 млрд

Если рассмотреть масштабы строительства в республике за последние 10 лет, то количество объектов и объемов финансирования, проходящих через ГИСУ РТ, заметно увеличилось — в несколько раз. К примеру, если в далеком 2010 году было 2 254 объекта с общей суммой финансирования 28,7 млрд рублей, то уже в 2020 году, за текущий год, речь идет о 3 741 объекте с суммой финансирования 117,12 млрд рублей.

Только в этом году ГИСУ выступило заказчиком в реализации шести национальных проектов «Демография», «Жилье и городская среда», «Экология», «Образование», «Здравоохранение и Культура» и 39 республиканских программ.



В этом году завершается реставрация и реконструкция здания Алафузовского театра, кинотеатра «Чулпан», ремонтно-реставрационные работы Дворца культуры им. Саид-Галиева, капитальный ремонт Дворца культуры железнодорожников в жилом массиве Юдино. В сфере здравоохранения завершено строительство Набережночелнинского филиала ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ РТ» и онкологической клиники в Альметьевске. В сфере образования строительство полилингвальных образовательных центров в Казани и Елабуге (школы на 1 224 места по ул.Бондаренко в городе Казани, строительство спального корпуса школы на 1 224 места по ул. Бондаренко, реконструкция здания школы №165 по ул. Бичурина); в спорте — строительство четырех тренировочных футбольных манежей.

— Это вполне закономерное решение. Айзатуллин — наиболее подготовленный человек, знающий все аспекты строительства — от проектирования до реализации проекта, — прокомментировал назначение Николай Васильев, советник министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ, — Я знаю его много лет, еще с тех пор, когда он работал в Минтрансе РТ, постоянные контакты были, когда он возглавлял ГИСУ. Он человек очень энергичный. А компетенции, разумеется, накоплены колоссальные. Можно сказать, что он достаточно подготовлен, чтобы решать задачи, стоящие перед Минстроем РТ. Сегодня эти задачи настолько сложны, исходя из объемов и ситуации в экономике, что для их решения нужно привлекать наиболее компетентных людей, и эксперименты здесь вряд ли вероятны. Настолько взаимосвязаны процессы строительства, создания инфраструктуры, объектов социальной сферы, благоустройства, что кого-то нового и незнакомого приглашать — это не из той оперы. Здесь нужны люди, которые понимают суть процесса и могут сразу в него включиться.