Путин и Трамп обсудили поездки Кушнера и Уиткоффа в Москву и Киев

Путин заявил, что у России нет никаких агрессивных планов в отношении Европы

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. В ходе него обсуждались недавние поездки Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа в Москву и Киев, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает ТАСС.

По словам Ушакова, Путин заявил Трампу, что у России нет никаких агрессивных планов в отношении Европы. Разговор продлился ровно час, беседа носила конструктивный и откровенный характер. Детали переговоров не раскрываются.

Напомним, переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером в Кремле продлились около трех часов. Главной темой стало урегулирование российско-украинского конфликта.

Алсу Сабирзанова