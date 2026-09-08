Путин и Трамп обсудили поездки Кушнера и Уиткоффа в Москву и Киев
Путин заявил, что у России нет никаких агрессивных планов в отношении Европы
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. В ходе него обсуждались недавние поездки Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа в Москву и Киев, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает ТАСС.
По словам Ушакова, Путин заявил Трампу, что у России нет никаких агрессивных планов в отношении Европы. Разговор продлился ровно час, беседа носила конструктивный и откровенный характер. Детали переговоров не раскрываются.
Напомним, переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером в Кремле продлились около трех часов. Главной темой стало урегулирование российско-украинского конфликта.
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