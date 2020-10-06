Молодо-зелено. Итоги «зеленого дерби» с самыми необычными составами в истории

«Ак Барс» снова обыграл «Салават Юлаев» со счетом 4:1

В Казани до этой встречи «Ак Барс» выиграл сразу семь подряд татаро-башкирских противостояний. Еще за сутки до игры казалось, что очередная победа у подопечных Дмитрия Квартальнова уже в кармане. Однако в день матча подтвердились слухи о ряде положительных тестов в казанском клубе. Это сделало составы команд весьма любопытными, хотя по нынешним «ковидным» временам ничего необычного не произошло: играют все, кто в состоянии играть. О том, как «Ак Барс» снова легко победил в «зеленом дерби» и чего ждет от своей молодежи Квартальнов, но пока не видит этого — в материале «Реального времени».

Коронавирус чуть уравнял шансы команд

Мы подробно рассказывали о том, с какими трудностями столкнулся в последние сентябрьские дни «Салават Юлаев». Отсутствие ведущих игроков не могло не сказаться на уфимцах, и, казалось, что в Казань на второе «зеленое дерби» в сезоне они едут в роли явных аутсайдеров. Однако хоккейная судьба распорядилась так, что коронавирус перед важной игрой настиг и «Ак Барс». Точное количество и фамилии заболевших не называются, однако еще на прошлой неделе Дмитрий Квартальнов очень нервно ответил на вопрос о причине отсутствия в составе защитника Альберта Яруллина.

Утром в день игры пресс-служба «Ак Барса» подтвердила информацию о заболевших внутри команды: «Несколько игроков «Ак Барса», представителей тренерского штаба и персонала команды имеют симптомы ОРВИ. Они были изолированы сразу при появлении симптомов и продолжают находиться на изоляции до получения результатов тестирования на коронавирус, которое было пройдено утром 5 октября», — говорилось в сообщении клуба.

По сравнению с прошлым матчем с «Локомотивом» в составе «Ак Барса» отсутствовали Найджел Доус, Микаэль Викстранд, Никита Дыняк, Кирилл Петров и Александр Любчич. Кадровый дефицит привел к тому, что на позиции защитника во второй паре был заявлен форвард Михаил Глухов.

Кадровый дефицит привел к тому, что на позиции защитника во второй паре был заявлен форвард Михаил Глухов

По некоторой информации, помимо указанных хоккеистов коронавирусом болеет и Данис Зарипов, а также защитник Роман Рукавишников. При этом, как утверждает Metaratings, шведский защитник Викстранд заболел «ковидом» уже второй раз. Как и летом, в клубе не опровергают информацию о заболевших, но и не подтверждают, не афишируя фамилии хоккеистов. В «Ак Барсе» сразу выбрали эту линию (вопросы здоровья — личное дело каждого) и строго ее придерживаются. Хотя, например, омский «Авангард» сразу пошел по другому пути и о болезни форварда Сергея Шумакова и ряда других своих хоккеистов объявлял на официальном сайте с комментариями генерального менеджера. Так же поступали и почти во всех клубах НХЛ. Обе позиции понятны, но казанская оставляет почву для этой самой непроверенной информации о том, что кто-то болеет, а кто-то нет. Даже если Зарипов пропускает ряд матчей по другим причинам, инсайдерские телеграм-каналы и прочие источники будут писать о коронавирусе.

В любом случае, официально все станет понятно ровно в тот момент, когда начнет пополняться официальный список травмированных на сайте КХЛ. У того же «Салавата Юлаева» сейчас в лазарете аж 15 человек, и всем понятно, что подавляющее большинство из них находятся там по причине положительно сданного теста.

Глухов в роли защитника порадовал

Перед вторым в сезоне татаро-башкирским противостоянием тренер «Ак Барса» Игорь Горбенко так прокомментировал перестановки в составе:

— Это вынужденная мера. У каждого есть шанс, для этого они и тренируются. Мы вынуждены ставить молодых ребят, но в этом нет ничего страшного — главное, чтобы работала система. Надо с соперником играть без потерь, там ребята молодые, но мастеровитые. Могут исполнить. «Салават Юлаев» хорош в большинстве: неважно, есть иностранцы или нет. Для нас это не будет простая игра.

Команды вышли в составах, просто невероятных для статусного матча уровня «зеленого дерби»

Игра действительно получилась непростой, несмотря на итоговый счет. Команды вышли в составах, просто невероятных для статусного матча уровня «зеленого дерби». Для истории стоит их зафиксировать.

«Ак Барс»:

Вратари: Тимур Билялов (Артур Ахтямов);

Тимур Билялов (Артур Ахтямов); 1 звено: Никита Лямкин — Дмитрий Юдин, Джастин Азеведо — Патрис Кормье — Стефан Да Коста;

Никита Лямкин — Дмитрий Юдин, Джастин Азеведо — Патрис Кормье — Стефан Да Коста; 2 звено: Михаил Глухов — Андрей Педан, Станислав Галиев — Артем Галимов — Дмитрий Воронков;

Михаил Глухов — Андрей Педан, Станислав Галиев — Артем Галимов — Дмитрий Воронков; 3 звено: Константин Лучевников — Камиль Фазылзянов, Артем Лукоянов — Александр Бурмистров — Михаил Фисенко;

Константин Лучевников — Камиль Фазылзянов, Артем Лукоянов — Александр Бурмистров — Михаил Фисенко; 4 звено: Даниил Журавлев — Дмитрий Мужиков, Савелий Кувардин — Александр Хованов — Илья Сафонов.

«Салават Юлаев»:

Вратари: Александр Скрынник (Дмитрий Брагинский);

1 звено: Евгений Бирюков — Филип Ларсен, Дмитрий Кугрышев — Михаил Воробьев — Родион Амиров;

Евгений Бирюков — Филип Ларсен, Дмитрий Кугрышев — Михаил Воробьев — Родион Амиров; 2 звено: Александр Алексеев — Дмитрий Коробов, Алексей Пустозеров — Данил Алалыкин — Илья Баранов;

Александр Алексеев — Дмитрий Коробов, Алексей Пустозеров — Данил Алалыкин — Илья Баранов; 3 звено: Алексей Семенов — Шакир Мухамадуллин, Глеб Кузьмин — Вячеслав Шевченко — Владислав Лукин;

Алексей Семенов — Шакир Мухамадуллин, Глеб Кузьмин — Вячеслав Шевченко — Владислав Лукин; 4 звено: Евгений Лисовец, Даниил Скориков — Михаил Козлов — Александр Пашин; Данил Аймурзин.

Бэкапом Билялова, как видим, стал 18-летний вратарь Артур Ахтямов. В нынешнем сезоне он заявлен и за «Ирбис», и за «Барс». В МХЛ Артур провел три игры, пропустив пять шайб, а в ВХЛ его статистика намного лучше: за четыре матча — всего три пропущенные шайбы.

Примечательно, что в основу не были вызваны игроки «Барса» с куда большим опытом игры в КХЛ

В обороне вышли игроки «Барса» 22-летний Дмитрий Мужиков и 25-летний Константин Лучевников. Кувардин и Сафонов в этом году уже не новички в основном составе, поэтому больше всего разговоров вызвало появление в четвертом звене Александра Хованова, которого все те же инсайдеры уже перевели в статус опального хоккеиста.

— Просит ли обмена Хованов? Или эта информация соответствует действительности? — спрашивали на послематчевой пресс-конференции у Дмитрия Квартальнова.

— Вы у Хованова спросите. Я не знаю, откуда это. Это у вас надо спросить, откуда это все появляется, — выпалил главный тренер «Ак Барса».

Примечательно, что в основу не были вызваны игроки «Барса» с куда большим опытом игры в КХЛ — защитники Роман Абросимов и Николай Аверин. Не стали подтягивать и ветеранов «Барса» Максима Пестушко и Максима Хапова.

Отдельно стоит сказать о Глухове, который шикарно смотрелся на позиции защитника. Да, официально он не провел ни одного силового приема и не заблокировал ни одного броска соперника, однако очень здорово выбирал позицию и двигался. За 15 минут игрового времени на его счету передача и «плюс один».

— Миша Глухов — молодец, играет на всех позициях, выручает нас. В третьем периоде он уже в атаке играл, — говорил после игры Квартальнов.

Казанцы на розыгрыш большинства потратили очень мало времени — Стефан Да Коста классным броском с кистей зарядил точно в угол — 1:0

Система «Ак Барса» сработала

Казанцы предсказуемо начали матч активнее и на четвертой минуте создали первый по-настоящему опасный момент, однако вратарь Скрынник уверенно переместился из угла в центр ворот и зафиксировал шайбу ловушкой. Однако уже в следующей смене удаление схлопотал Алексей Семенов. Казанцы на розыгрыш большинства потратили очень мало времени — Стефан Да Коста классным броском с кистей зарядил точно в угол — 1:0.

В первом периоде бросилась в глаза разная физическая готовность команд. Казанцы после выездного турне получили несколько дней отдыха, а влившиеся в коллектив дублеры быстро усвоили основы подвижного хоккея Квартальнова. Таким образом, та система, о которой говорил Горбенко, сработала. Все новые игроки четко выполняли задание тренерского штаба и этого хватило для итоговой победы. Уфимцы же наверняка потеряли немало сил два дня назад в игре с «Нефтехимиком» в Нижнекамске («Салават Юлаев» победил — 4:1).

Гости получили шанс открыть счет весьма неожиданно — вратарь хозяев сначала поймал шайбу после дальнего броска, однако тут же ее выпустил. «Юлаевцы» возможностью не воспользовались и в этой же смене Пашин еще и схлопотал очередные 2 минуты штрафа для Уфы. «Ак Барс», в свою очередь, играл не так жестко, как обычно, однако в самой концовке периода Патрис Кормье все-таки удалился за блокировку соперника. Гости даже толком не закрепились в зоне «Ак Барса».

Во втором периоде команда Квартальнова ожидаемо немного подсела — со вторыми игровыми отрезками у «Ак Барса» в этом сезоне вообще складывается непросто. Чудовищную ошибку в центре площадки допустил Педан, который и шайбу потерял, и упал на лед. Юркий «юлаевец» Алексей Пустозеров таким подарком от соперника не мог не воспользоваться — 1:1.

Шайба немного не шла в ворота. Но все понимали, что игра наша, надо додавливать. Нужно было просто забивать, что мы и сделали

Казанцы получили большинство в самой концовке периода, однако оно получилось неполноценным, и большая часть оставалась на третий период. Реализовать его не получилось, однако «Ак Барс», похоже, вымотал не только полевых игроков соперника, но и вратаря «Салавата». Джастин Азеведо бросал с отрицательного угла и пробил неготового к такому развитию событий Скрынника — 2:1 в пользу хозяев. Показалось, что молодежь уфимцев такой гол сломил психологически и дальше на льду уже оставалась одна команда — «Ак Барс». 43-17 по броскам в створ ворот по итогам матча и еще два гола от казанцев: реализованное большинство от Артема Галимова и дальний бросок в пустые ворота от Да Косты. Второе «зеленое дерби» этого сезона заканчивается с тем же счетом, что и первое, — 4:1.

Как и предполагалось, главными действующими лицами на льду стали все-таки опытные хоккеисты. Это все легионеры «Ак Барса»: у Азеведо — победная шайба, у Да Косты — дубль, у Кормье — приз лучшему игроку матча в раздевалке.

Автор третьего гола Галимов после игры рассказал, почему так эмоционально праздновал заброшенную шайбу:

— То, что у соперника не было лидеров, сказалось на вашем настрое?

— Нет, это никак не влияло. На дерби всегда нужно выходить и выкладываться.

— Вы эмоционально отметили гол. Это связано с тем, что забили в дерби?

— Много факторов. Игра у нашей команды в последнее время не идет, эмоции нахлынули.

— После двух периодов счет был 1:1, несмотря на преимущество по броскам. Что тренеры говорили в раздевалке?

— Шайба немного не шла в ворота. Но все понимали, что игра наша, надо додавливать. Нужно было просто забивать, что мы и сделали, — рассказал Галимов.



Мы довольны победой, здорово сыграли два защитника из «Барса», они нам помогли. Но ждем большего от молодежи

Следующее «зеленое дерби» запланировано на январь

После игры Дмитрий Квартальнов все-таки покритиковал свою молодежь за отсутствие страсти:

— Для нас была тяжелая игра. Четыре забили, что радует.

— Была неудачная серия. Выдохнула ли команда?

— Конечно, победы придают сил, уверенности. Но игра далеко не идеальная, набираем обороты.

— Не играли несколько игроков, в том числе Доус, Зарипов. Могут ли они вернуться к следующему матчу?

— Ситуация такая — ждем анализов. Следующую игру, скорее всего, они не сыграют.

— Кто из молодежи понравился особенно?

— Мы довольны победой, здорово сыграли два защитника из «Барса», они нам помогли. Но ждем большего от молодежи. В них нужна страсть, они дремать не должны — пока я ее не вижу.

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин, наоборот, своих молодых игроков отметил:

— Для такого состава мы сыграли хорошо. Бились, боролись. К сожалению, не хватило мастерства, поэтому и проиграли.

Для такого состава мы сыграли хорошо. Бились, боролись

— Не хотели ли сыграть более короткими сменами из-за большого количества молодых игроков?

— Очень хотели, но во втором периоде одно желание не поможет. Нас закрывали в зоне, была дальняя скамейка.

— Сегодня на скамейке вам помогал начальник команды Попов. Почему именно он, а не тренер вратарей Тарасов?

— У него была обязанность держать связь с тренером вратарей на взятие голов и вне игры. Он нам подсказывал, показывал моменты.

— Какова вероятность, что кто-то из тренеров вернется перед домашней серией?

— Сложно ответить. Все будут проходить дополнительное обследование, пока ничего сказать не могу. По хоккеистам то же самое. Пока никакой конкретики, — заявил Цулыгин.

Два следующих «зеленых дерби» запланированы на зиму (10 января и 18 февраля) и состояться они должны в Уфе. Победа позволила «Ак Барсу» вернуться на вторую строчку в Восточной конференции. Но это тот редкий случай, когда выигрыш в «зеленом дерби», к сожалению, не показателен. У казанцев к игровым проблемам добавились и кадровые, и будет очень любопытно посмотреть, как тренерский штаб решит их.

Календарь КХЛ в эпоху COVID-19 получается рваным и непривычным у многих клубов. Однако у «Ак Барса» он изначально был таким, что после трехматчевого выездного турне команда Квартальнова возвращалась домой ровно на одну игру против «Салавата Юлаева», а теперь снова отправляется на выезд, теперь уже по маршруту Подольск — Нижнекамск.