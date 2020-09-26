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В шкатулке удовольствий Татарстана — две новых бусины: тукаевская и нефтяная

00:00, 26.09.2020

Чем пополнился список маршрутов выходного дня в Татарстане

В шкатулке удовольствий Татарстана — две новых бусины: тукаевская и нефтяная
Фото: Ринат Назметдинов

Госкомтуризм Татарстана представил два новых маршрута, которые вошли в программу «1001 удовольствие по выходным». По иронии судьбы, они представляют родину двух явлений, которые для республики можно охарактеризовать как «наше все»: Габдуллы Тукая (Арский район) и татарской нефти (Юго-Восток республики). Как прошла презентация, что в целом ждет туриста на 10 «уик-эндных» маршрутах в Татарстане, при чем тут Гитлер и в чем настоящий секрет диджитал-детокса — в репортаже «Реального времени».

Попробовать татарстанский туризм «на зубок»

Первой фишкой презентации, проведенной накануне в Госкомтуризме республики, стала «трогательность» — причем в буквальном смысле слова. В зале, где собрались гости, предложено было не только посмотреть, но и пощупать, и даже попробовать туристический Татарстан на вкус. Дело в том, что по замыслу организаторов, районы Татарстана, которые входят в программу «1001 удовольствие по выходным», должны были показать, что же особенного можно из этой поездки привезти. Многие не мудрствовали лукаво и привезли хлеб, чак-чак, баурсак, яблоки и изделия народных промыслов с татарским колоритом. Камско-Устьинский район привез на презентацию сыры местного производства в нарядных коробочках. Сабинский район угощал гостей чаем — оказывается, там находится производство ферментированных чаев с разными ароматами (удалось попробовать смородиновый и грушевый, остальное Сабы оставили для тех, кто сподобится до них все-таки доехать). Чистопольский район привез иван-чай, а Елабуга — свои знаменитые пряники.

И вторая особенность — представлять стали не только новые маршруты, но и по старым пробежались, причем пригласили это сделать представителей самих районов. Получилось как минимум не так официозно, как обычно получается в стенах государственных ведомств. Но об этом — позже. Правда, поесть предложенные лакомства удалось только после того, как были заслушаны все докладчики. Зато чай разносить принялись почти сразу.

Программу разработали в Татарстане в связи с ковидной комой, в которую впала туристическая отрасль, и целью ее стала популяризация внутреннего туризма, напомнил Сергей Иванов

Для начала Сергей Иванов, глава комитета, вновь напомнил об условиях программы. Напомним, ее разработали в Татарстане связи с ковидной комой, в которую впала туристическая отрасль, и целью ее стала популяризация внутреннего туризма. Да не просто внутреннего, а супервнутреннего — не в пределах страны, а в пределах республики. Причем вошли в программу не только суперпопулярные Болгар, Елабуга и Чистополь, но и, скажем, неизвестные доселе широкому зрителю Рыбная Слобода и Сабинский район.

Ходить под мухой в Елабуге, помнить о Гитлере в Кукморе и раскрыть секрет Рыбно-Слободского «цифрового детокса»

О тех маршрутах, которые запускались первыми, «Реальное время» уже рассказывало: это Спасский район, Елабуга, Камское Устье и Чистополь. Потом добавились Рыбная Слобода и Мамадыш, следом — Сабинский район и Кукмор. И только что презентовали Арский район и Лениногорск с Альметьевском.

На презентации были интересные моменты. Например, представительница Елабужского музея-заповедника, рассказывая о том, что можно будет увезти из Елабуги в качестве сувенира, указала на знаменитую «елабужскую муху» — крошечную рюмку объемом в 15 мл.

— Так что вы сможете ходить под мухой в любое удобное время! — пообещала елабужанка.

— Сегодня ходить под мухой времени у нас нет, — попыталась увести ситуацию в сторону модератор презентации.

— Есть-есть! — заволновались гости из зала.

Камское Устье представлял Алмаз Насыров, который занимается производством сыра в этом районе

Камское Устье представлял Алмаз Насыров, который занимается производством сыра в этом районе. Одна из обязательных экскурсий включает его завод, и он как бы вскользь упомянул, что обычно гости уезжают из Камского Устья, захватив с собой не меньше одной головки сыра. А еще, кроме умопомрачительных видов, Камско-Устьинский район может похвастаться самым большим виноградником в республике, и здесь вот-вот запустят производство вина. Итак: сыр, вино, идиллические пейзажи — и мы имеем своеобразный татарстанский Прованс.

Пожалуй, самым ярким выступлением была презентация Кукморского района.

— Хотелось бы вспомнить слова Гитлера, — с ходу огорошила зал представительница этого туристического направления. Гости насторожились. Оказалось, что речь шла о валяльно-войлочном комбинате, экскурсия на который предлагается в рамках тура. Представительница района рассказала легенду о том, что во время войны кукморскими валенками была экипирована Советская Армия, и якобы фюрер говорил: «Чтобы завоевать эту страну, надо сначала найти, где находится этот Кукмор и ликвидировать это предприятие».

— К сожалению, Кукмор найти ему не удалось, — продолжила свой бенефис докладчица.

— К счастью! — подсказали из зала.

— Ну, можно сказать, и к счастью, — согласилась она.

Пожалуй, самым ярким выступлением была презентация Кукморского района

Порадовала слушателей и представительница Рыбной Слободы — рассказала о рыббургерах и балык-чебуреках, которые предложат здесь гостям, о дикой ферме (на которой недавно кормил оленей Рустам Минниханов), о кружевах и о цифровом детоксе — оздоровительном пешем маршруте по живописным оврагам, набережным и улицам райцентра. Кстати, секрет цифрового детокса гостям чистосердечно раскрыли: просто мобильная сеть там есть не везде. В завершение этой презентации Сергею Иванову от всей Рыбной Слободы была преподнесена емкость, подозрительно похожая на стакан, в обрамлении металлической подставки-инсталляции. Глава Госкомтуризма было обрадовался, но ему тут же торжественно сообщили, что это карандашница.

— А, это для карандашей… — разочарованно протянул Иванов и выразил надежду: — Но в самые необходимые моменты она может менять назначение.

На том и порешили.

В завершение презентации Сергею Иванову от всей Рыбной Слободы была преподнесена емкость, подозрительно похожая на стакан, в обрамлении металлической подставки-инсталляции

Дважды «наше все»: Габдулла Тукай и татарстанская нефть

Закончили презентацию двумя новыми жемчужинами в туристической короне Татарстана: Арским районом и Юго-Востоком республики (сюда входят Альметьевск и Лениногорск).

Арский район — родина Габдуллы Тукая. Соответственно, в арский маршрут «1001 удовольствия» входит музейный комплекс великого татарского поэта. Наследие Тукая и стало стержнем этой программы. В музее Тукая есть уникальные экспонаты — например, подлинные страницы из метрической книги с записью о рождении будущего поэта. Сказка в Кырлае живет круглый год — второй день маршрута проходит по парку «Лес чудес» (который заодно является и резиденцией Кыш-Бабая). Здесь особенно понравится детям: они пройдут здесь квест и получат подарки.

Дополнительно в Арском районе предлагается катание на лодке и катамаранах, баня в гостиничном комплексе «Кырлай», поездка в Хотню на источник минеральной воды. Вызывают интерес и сувениры, которые можно увезти из этого района, — ичиги с национальным орнаментом. Ичиги местного производства в 1956 году завоевали золотую медаль на выставке в Лейпциге, их дарили Индире Ганди, а еще татарские мастера изготавливали кожаное панно в подарок Сталину.

В качестве дополнительной программы представитель юго-восточного туристического кластера посоветовал уникальный квест в заброшенной штольне в Лениногорском районе, откуда нужно выбраться за час

Родина татарской нефти — юго-восточные районы, юные города Альметьевск и Лениногорск. Конечно, сюда далеко ехать, зато тут совершенно другая атмосфера, мало связанная с вековыми традициями. Туристов в первый день привезут в Альметьевск, Центр подготовки кадров «Татнефти», где им подробно расскажут, как добывают «черное золото». А на второй день их ждет музей истории нефти в Шугурово (Лениногорский район). Там под открытым небом собраны уникальные экспонаты, некоторые из которых остались еще с XIX века, с тех пор, как здесь добывали битум. Гостям покажут шахты, которые сохранились с тех времен и расскажут увлекательную историю развития нефтедобычи в этих краях.

В качестве дополнительной программы представитель юго-восточного туристического кластера посоветовал уникальный квест в заброшенной штольне в Лениногорском районе, откуда нужно выбраться за час. А еще — горнолыжный комплекс и планетарий в Альметьевске. Словом, обещают, что будет интересно. А еще советуют приезжать с посудой — нальют литр нефти в качестве сувенира. Гурманам обещают уникальный баурсак, а любителям приодеться — «космические носки», которые производят на местной чулочно-носочной фабрике «Алсу».

Как все происходит

Напомним, суть — в том, что турист покупает тур за 2 200 рублей, цена фиксированная для каждого маршрута. Приехать на место он должен сам. На детей цена тура ниже — либо 50, либо 60% от стоимости «взрослого» тура (в зависимости от условий в отеле).

На сегодняшний день можно выбрать 10 путешествий. Предложением воспользовались уже около 500 человек, в Госкомтуризме уверяют, что им все понравилось

Итак, деньги уплачены, и в субботу утром начинаются настоящие приключения. Турист прибывает на место, там его кормят обедом и заселяют в гостиницу (Сергей Иванов клянется, что это благоустроенные отели, в которых уютно, чисто и тепло, хотя некоторые гости на презентации высказывали сомнения в отношении того, есть ли таковые в том же Болгаре). Потом путешественник отправляется на экскурсию, где ему показывают самые «убойные» прелести края. Вечером у него свободное время. Утром его ждет завтрак, потом — снова экскурсия, а потом он снова свободен как птица. Причем советы о том, как провести это свободное время, ему будут обязательно озвучены.

Каждый маршрут построен по единой структуре. Сергей Иванов заметил, что если покупать все предлагаемое в розницу, то путешествие обходится дороже, поэтому муниципальные районы оказывают программе посильную помощь. Обещают, что программа работает пока до конца декабря, а потом, возможно, ее и продлят. Сейчас продажей этих туров занимаются восемь туристических агентств республики.

На сегодняшний день можно выбрать 10 путешествий. Предложением воспользовались уже около 500 человек, в Госкомтуризме уверяют, что им все понравилось.

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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
Людмила Губаева, фото Рината Назметдинова
Общество Татарстан

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