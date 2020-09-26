В шкатулке удовольствий Татарстана — две новых бусины: тукаевская и нефтяная

Чем пополнился список маршрутов выходного дня в Татарстане

Фото: Ринат Назметдинов

Госкомтуризм Татарстана представил два новых маршрута, которые вошли в программу «1001 удовольствие по выходным». По иронии судьбы, они представляют родину двух явлений, которые для республики можно охарактеризовать как «наше все»: Габдуллы Тукая (Арский район) и татарской нефти (Юго-Восток республики). Как прошла презентация, что в целом ждет туриста на 10 «уик-эндных» маршрутах в Татарстане, при чем тут Гитлер и в чем настоящий секрет диджитал-детокса — в репортаже «Реального времени».

Попробовать татарстанский туризм «на зубок»

Первой фишкой презентации, проведенной накануне в Госкомтуризме республики, стала «трогательность» — причем в буквальном смысле слова. В зале, где собрались гости, предложено было не только посмотреть, но и пощупать, и даже попробовать туристический Татарстан на вкус. Дело в том, что по замыслу организаторов, районы Татарстана, которые входят в программу «1001 удовольствие по выходным», должны были показать, что же особенного можно из этой поездки привезти. Многие не мудрствовали лукаво и привезли хлеб, чак-чак, баурсак, яблоки и изделия народных промыслов с татарским колоритом. Камско-Устьинский район привез на презентацию сыры местного производства в нарядных коробочках. Сабинский район угощал гостей чаем — оказывается, там находится производство ферментированных чаев с разными ароматами (удалось попробовать смородиновый и грушевый, остальное Сабы оставили для тех, кто сподобится до них все-таки доехать). Чистопольский район привез иван-чай, а Елабуга — свои знаменитые пряники.

И вторая особенность — представлять стали не только новые маршруты, но и по старым пробежались, причем пригласили это сделать представителей самих районов. Получилось как минимум не так официозно, как обычно получается в стенах государственных ведомств. Но об этом — позже. Правда, поесть предложенные лакомства удалось только после того, как были заслушаны все докладчики. Зато чай разносить принялись почти сразу.

Программу разработали в Татарстане в связи с ковидной комой, в которую впала туристическая отрасль, и целью ее стала популяризация внутреннего туризма, напомнил Сергей Иванов

Для начала Сергей Иванов, глава комитета, вновь напомнил об условиях программы. Напомним, ее разработали в Татарстане связи с ковидной комой, в которую впала туристическая отрасль, и целью ее стала популяризация внутреннего туризма. Да не просто внутреннего, а супервнутреннего — не в пределах страны, а в пределах республики. Причем вошли в программу не только суперпопулярные Болгар, Елабуга и Чистополь, но и, скажем, неизвестные доселе широкому зрителю Рыбная Слобода и Сабинский район.

Ходить под мухой в Елабуге, помнить о Гитлере в Кукморе и раскрыть секрет Рыбно-Слободского «цифрового детокса»

О тех маршрутах, которые запускались первыми, «Реальное время» уже рассказывало: это Спасский район, Елабуга, Камское Устье и Чистополь. Потом добавились Рыбная Слобода и Мамадыш, следом — Сабинский район и Кукмор. И только что презентовали Арский район и Лениногорск с Альметьевском.

На презентации были интересные моменты. Например, представительница Елабужского музея-заповедника, рассказывая о том, что можно будет увезти из Елабуги в качестве сувенира, указала на знаменитую «елабужскую муху» — крошечную рюмку объемом в 15 мл.

— Так что вы сможете ходить под мухой в любое удобное время! — пообещала елабужанка.

— Сегодня ходить под мухой времени у нас нет, — попыталась увести ситуацию в сторону модератор презентации.

— Есть-есть! — заволновались гости из зала.

Камское Устье представлял Алмаз Насыров, который занимается производством сыра в этом районе

Камское Устье представлял Алмаз Насыров, который занимается производством сыра в этом районе. Одна из обязательных экскурсий включает его завод, и он как бы вскользь упомянул, что обычно гости уезжают из Камского Устья, захватив с собой не меньше одной головки сыра. А еще, кроме умопомрачительных видов, Камско-Устьинский район может похвастаться самым большим виноградником в республике, и здесь вот-вот запустят производство вина. Итак: сыр, вино, идиллические пейзажи — и мы имеем своеобразный татарстанский Прованс.

Пожалуй, самым ярким выступлением была презентация Кукморского района.

— Хотелось бы вспомнить слова Гитлера, — с ходу огорошила зал представительница этого туристического направления. Гости насторожились. Оказалось, что речь шла о валяльно-войлочном комбинате, экскурсия на который предлагается в рамках тура. Представительница района рассказала легенду о том, что во время войны кукморскими валенками была экипирована Советская Армия, и якобы фюрер говорил: «Чтобы завоевать эту страну, надо сначала найти, где находится этот Кукмор и ликвидировать это предприятие».

— К сожалению, Кукмор найти ему не удалось, — продолжила свой бенефис докладчица.

— К счастью! — подсказали из зала.

— Ну, можно сказать, и к счастью, — согласилась она.

Пожалуй, самым ярким выступлением была презентация Кукморского района

Порадовала слушателей и представительница Рыбной Слободы — рассказала о рыббургерах и балык-чебуреках, которые предложат здесь гостям, о дикой ферме (на которой недавно кормил оленей Рустам Минниханов), о кружевах и о цифровом детоксе — оздоровительном пешем маршруте по живописным оврагам, набережным и улицам райцентра. Кстати, секрет цифрового детокса гостям чистосердечно раскрыли: просто мобильная сеть там есть не везде. В завершение этой презентации Сергею Иванову от всей Рыбной Слободы была преподнесена емкость, подозрительно похожая на стакан, в обрамлении металлической подставки-инсталляции. Глава Госкомтуризма было обрадовался, но ему тут же торжественно сообщили, что это карандашница.

— А, это для карандашей… — разочарованно протянул Иванов и выразил надежду: — Но в самые необходимые моменты она может менять назначение.

На том и порешили.

В завершение презентации Сергею Иванову от всей Рыбной Слободы была преподнесена емкость, подозрительно похожая на стакан, в обрамлении металлической подставки-инсталляции

Дважды «наше все»: Габдулла Тукай и татарстанская нефть

Закончили презентацию двумя новыми жемчужинами в туристической короне Татарстана: Арским районом и Юго-Востоком республики (сюда входят Альметьевск и Лениногорск).

Арский район — родина Габдуллы Тукая. Соответственно, в арский маршрут «1001 удовольствия» входит музейный комплекс великого татарского поэта. Наследие Тукая и стало стержнем этой программы. В музее Тукая есть уникальные экспонаты — например, подлинные страницы из метрической книги с записью о рождении будущего поэта. Сказка в Кырлае живет круглый год — второй день маршрута проходит по парку «Лес чудес» (который заодно является и резиденцией Кыш-Бабая). Здесь особенно понравится детям: они пройдут здесь квест и получат подарки.

Дополнительно в Арском районе предлагается катание на лодке и катамаранах, баня в гостиничном комплексе «Кырлай», поездка в Хотню на источник минеральной воды. Вызывают интерес и сувениры, которые можно увезти из этого района, — ичиги с национальным орнаментом. Ичиги местного производства в 1956 году завоевали золотую медаль на выставке в Лейпциге, их дарили Индире Ганди, а еще татарские мастера изготавливали кожаное панно в подарок Сталину.

В качестве дополнительной программы представитель юго-восточного туристического кластера посоветовал уникальный квест в заброшенной штольне в Лениногорском районе, откуда нужно выбраться за час

Родина татарской нефти — юго-восточные районы, юные города Альметьевск и Лениногорск. Конечно, сюда далеко ехать, зато тут совершенно другая атмосфера, мало связанная с вековыми традициями. Туристов в первый день привезут в Альметьевск, Центр подготовки кадров «Татнефти», где им подробно расскажут, как добывают «черное золото». А на второй день их ждет музей истории нефти в Шугурово (Лениногорский район). Там под открытым небом собраны уникальные экспонаты, некоторые из которых остались еще с XIX века, с тех пор, как здесь добывали битум. Гостям покажут шахты, которые сохранились с тех времен и расскажут увлекательную историю развития нефтедобычи в этих краях.

В качестве дополнительной программы представитель юго-восточного туристического кластера посоветовал уникальный квест в заброшенной штольне в Лениногорском районе, откуда нужно выбраться за час. А еще — горнолыжный комплекс и планетарий в Альметьевске. Словом, обещают, что будет интересно. А еще советуют приезжать с посудой — нальют литр нефти в качестве сувенира. Гурманам обещают уникальный баурсак, а любителям приодеться — «космические носки», которые производят на местной чулочно-носочной фабрике «Алсу».

Как все происходит

Напомним, суть — в том, что турист покупает тур за 2 200 рублей, цена фиксированная для каждого маршрута. Приехать на место он должен сам. На детей цена тура ниже — либо 50, либо 60% от стоимости «взрослого» тура (в зависимости от условий в отеле).

На сегодняшний день можно выбрать 10 путешествий. Предложением воспользовались уже около 500 человек, в Госкомтуризме уверяют, что им все понравилось

Итак, деньги уплачены, и в субботу утром начинаются настоящие приключения. Турист прибывает на место, там его кормят обедом и заселяют в гостиницу (Сергей Иванов клянется, что это благоустроенные отели, в которых уютно, чисто и тепло, хотя некоторые гости на презентации высказывали сомнения в отношении того, есть ли таковые в том же Болгаре). Потом путешественник отправляется на экскурсию, где ему показывают самые «убойные» прелести края. Вечером у него свободное время. Утром его ждет завтрак, потом — снова экскурсия, а потом он снова свободен как птица. Причем советы о том, как провести это свободное время, ему будут обязательно озвучены.

Каждый маршрут построен по единой структуре. Сергей Иванов заметил, что если покупать все предлагаемое в розницу, то путешествие обходится дороже, поэтому муниципальные районы оказывают программе посильную помощь. Обещают, что программа работает пока до конца декабря, а потом, возможно, ее и продлят. Сейчас продажей этих туров занимаются восемь туристических агентств республики.

На сегодняшний день можно выбрать 10 путешествий. Предложением воспользовались уже около 500 человек, в Госкомтуризме уверяют, что им все понравилось.



1 / 33 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов