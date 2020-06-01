Особенности национального туризма: какие уик-энды предлагают в Татарстане за 2 200 рублей

Фото: Максим Платонов

В минусе — пять миллиардов, в плюсе — оптимизм

За последние два месяца жесткого «ковидного» карантина татарстанская туротрасль лишилась уже почти пяти миллиардов рублей, но, по всей видимости, сохранила боевой дух и надежды на остаток летнего сезона.

Отельеры, рестораторы и музейщики рассчитывают с середины июля начать зарабатывать на российских туристах, о чем сегодня объявил глава Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов. Для этого уже разработали две программы лояльности с огромными скидками, рассчитанными и на туристов из других регионов России, которые захотят увидеть Казань, и на самих татарстанцев, готовых провести уик-энд в «волжской колыбели ислама» — Болгаре, удивительном природном заповеднике Камского Устья или увидеть Елабугу — родину «кавалерист-девицы» Дуровой и место упокоения Марины Цветаевой.

Отельеры, рестораторы и музейщики рассчитывают с середины июля начать зарабатывать на российских туристах, о чем сегодня объявил глава Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов. Фото tatar-inform.ru

Болгар или Чистополь за 2 200 без учета дороги

С 1 июня в Татарстане выходит на рынок новое спецпредложение для жителей республики — турпакет «1001 удовольствие за выходные». За фиксированную цену в 2 200 рублей с человека татарстанцы могут провести уик-энд (тур рассчитан на 2 дня и одну ночь) в Болгаре, Елабуге, Камском Устье или Чистополе. В ближайшее время власти планируют запустить аналогичные туры в Альметьевск, Рыбную Слободу, Кукмор и Тетюши. В стоимость входит ночь в местном отеле, две экскурсии, один завтрак и два обеда.

Турпакет сформировал Госкомитет по туризму в сотрудничестве с властями соответствующих районов республики. Главная его цель — простимулировать внутренний туризм и сменить парадигму о туристических центрах республики как о местах «поездок одного дня». Туры разработаны в первую очередь именно для жителей Татарстана, но прописку в паспорте проверять никто не будет, гостям из других республик льготные туры тоже продадут, подчеркнул глава комитета Сергей Иванов. Но место проживания туристов и конкретные экскурсии строго регламентированы, менять что-то в туре будет нельзя.

Но есть в пакете и жирный минус: добираться до выбранного места нужно будет самостоятельно, за свои деньги. В свете этого та же Елабуга с несколькими обзорными экскурсиями выглядит привлекательнее, чем, например, Камское Устье, где знаменитая Юрьевская пещера предлагается к посещению за отдельную плату.

Впрочем, обо всем подробнее.

В Елабуге туристам предложат экскурсию в Музей уездной медицины им. В.М. Бехтерева. Фото prigorod.info

Елабуга: пряники, Бехтерев и Цветаева

В Елабуге за эти деньги туристам предложат остановиться в скромной городской гостинице «ШишкинЪ». В полдень в субботу в холле отеля пройдет встреча с экскурсоводом и заселение в номер. После — обед в Музее-театре «Трактир» и экскурсия в Музей уездной медицины им. В.М. Бехтерева.

В программе также городской Музей истории и сувенирные лавки, где можно купить знаменитые елабужские медовые пряники, выпеченные по рецептам XIX века, и «елабужскую муху». В воскресенье, после завтрака в гостинице, туристов отвезут на авторскую экскурсию по Музейному историческому кварталу. Тур закончится выселением из отеля в 13 часов, но за дополнительную плату можно будет продлить отдых и поучаствовать в чаепитии в фитобаре Музея Бехтерева или заглянуть в поэтическую беседку Литературного музея М.И. Цветаевой.

Туристов на электрокарах прокатят по всей территории Болгарского музея-заповедника. Фото Рината Назметдинова

Болгар: электрокары, удобства на этаже и Музей истории хлеба

В Болгаре за ту же сумму турпакет предусматривает остановки в двух гостиницах на выбор: «Регине» и мини-отеле «Вояж» с удобствами на этаже. Программа начинается со знакомства с гидом и размещения в отеле. После обеда туристов на электрокарах прокатят по всей территории Болгарского музея-заповедника, остановки планируются во всех значимых и культовых местах, в том числе около Соборной мечети, Ханского дворца, Восточной, Белой и Черной палат, в Музее Болгарской цивилизации.

В воскресенье подъем «сыграют» в 9 утра. На 10.30 уже запланировано посещение Белой мечети. Затем туристов поведут на экскурсию по единственному в Татарстане Музею истории земледелия и производства хлеба с древнейших времен и до нашего времени, где представлены все циклы производства хлеба — от сева и жатвы до помола и выпечки. Здесь можно увидеть ветряную и водяную мельницы, кузницу и «Дом мельника». В качестве дополнительных услуг после завершения тура обедом гостям Болгара предложат квест-игры, свободные прогулки на электросамокатах и посещение многочисленных музеев.

В Камско-Устьинском районе Татарстана расположено одно из природных чудес Поволжья — Юрьевская пещера в Богородских горах. Фото Azmanova Natalia / wikipedia.org

Камское Устье: сыродельня, бассейн в отеле и Юрьевские пещеры

Третий пакет — путешествие в Камское Устье. В отличие от первых двух туров, здесь туристам интересен не сам населенный пункт и его история, а природные достопримечательности. Обязательная программа тура с «фикспрайсом» здесь скромнее, зато гостям предложат огромное количество дополнительных услуг и заселят в более комфортный отель.

В 11.30 в субботу «пакетников» заселят в трехзвездочный отель «Курай» с бесплатным Wi-Fi, бассейном, террасой для загара и прокатом спортинвентаря. В первый день запланирована экскурсия на сырный завод «Камамбер».



Во второй день программы после завтрака гостей отведут на главную достопримечательность края, одну из высочайших точек Приволжской возвышенности — гору Лобач. Здесь Волга круто поворачивает на юг и направляется к Астрахани и Каспийскому морю, с горы открываются потрясающие виды. На этом туристическая программа заканчивается.

Но нужно помнить, что в Камско-Устьинском районе Татарстана расположено одно из природных чудес Поволжья — Юрьевская пещера в Богородских горах, излюбленное место экстремалов и спелеологов, самая протяженная естественная пещера вблизи Волги. Температура в ней постоянная, +7 градусов, и не меняется ни зимой, ни летом. Туда гостям и предложат отправиться после завершения тура (конечно, за отдельную цену). На этом же склоне находятся заброшенные гипсовые штольни, в которые тоже можно наведаться. В списке дополнительных услуг — прокат гриль-барбекю, баня на дровах, рыбалка и экскурсия на местный виноградник.

Пока этот небольшой город на левом берегу Камы не стал раскрученным туристическим брендом и в качестве гостей встречает только немногочисленных любителей истории. Фото chistopol.tatarstan.ru

Чистополь: архитектура, Пастернак и мастер-классы

Последний вариант «татарстанского уик-энда» — Чистополь. Пока этот небольшой город на левом берегу Камы не стал раскрученным туристическим брендом и в качестве гостей встречает только немногочисленных любителей истории. По всей видимости, исправить этот досадный факт и намеревается Сергей Иванов, запуская маршрут. В Чистополе нет ярких современных культурных объектов, зато есть дух старины, множество интересных памятников архитектуры, возраст которых перевалил за сотню лет, и многочисленные исторические музеи. Здесь одна из самых сохранных застроек XIX века в европейской части России, поэтому сюда периодически приезжают студенты-архитекторы даже из Москвы — на ознакомительную практику.

«Пакетный» тур здесь предусматривает совсем немного обязательных мероприятий. В первый день туристов заселят в отель, накормят обедом и отправят на обзорную экскурсию по историческому центру города с посещением Мемориального музея Бориса Пастернака. Нобелиат вместе со своими коллегами по Союзу писателей прожил здесь в эвакуации почти два года. На центральных улицах Чистополя сохранены купеческие особняки, знаковые исторические здания, храмы XIX века.

В воскресенье гостям предложат экскурсию по Музею истории города и мастер-классы по изготовлению памятных сувениров. Дополнительные услуги тура пока еще находятся в разработке, но уже известно, что с 10 июня за отдельную плату гостям предложат групповую прогулку на катере по Каме, а с 1 июля — больше десятка ремесленных мастер-классов.

В Госкомитете по туризму надеются на послабление ограничений на въезд в регион для россиян хотя бы с середины июля. Фото tatar-inform.ru

Скидки и акции для туристов из других регионов

Сейчас, чтобы попасть в турпоездку в Татарстан, любителю достопримечательностей надо быть очень мотивированным: если справки с отрицательным результатом теста на коронавирус или о наличии «ковидных» антител у него нет, ему придется отсидеть две недели в карантине. Тем не менее все отели на территории республики работают, постепенно оживает общепит, работая «на доставку», ожидается скорое открытие летних веранд, «конечно, с соблюдением дистанции и всех мер безопасности».

В Госкомитете по туризму надеются на послабление ограничений на въезд в регион для россиян хотя бы с середины июля. По мере снятия карантина в Татарстане будут запущены специальные программы лояльности, которые должны простимулировать спрос на туристические предложения республики, разработанные совместно с отельным и ресторанным сообществом, рассказал Сергей Иванов.

Во-первых, всем туристам, прибывающим в Татарстан, подарят бесплатную двухчасовую пешеходную экскурсию по центру Казани. В более чем 60 кафе и ресторанах Казани, входящих в республиканскую Ассоциацию рестораторов, туристам будут предложены 25%-ные скидки на питание.

Во-вторых, в июле начнет работать отельная программа «2+1»: забронировав номер на две ночи, третью турист получит в подарок. Дети будут жить с родителями бесплатно от начала и до конца поездки.

Уточнить список ресторанов и отелей, в которых гости республики смогут получить бонусы и скидки, в комитете обещали в ближайшее время, вся информация будет опубликована на сайте Visit Tatarstan.

Ольга Голыжбина