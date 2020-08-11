Получить «1001 удовольствие» в Татарстане теперь можно не только в выходные

Со вторника в тур по программе «1001 удовольствие за выходные» в Татарстане можно отправиться не только в субботу и воскресенье, но и в любой будний день. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по туризму.



В июне Госкомитет по туризму разработал для жителей Татарстана и россиян турпакет «1001 удовольствие за выходные». В программу входят маршруты по восьми муниципальным районам республики: Елабужскому, Чистопольскому, Спасскому, Камско-Устьинскому, Кукморскому, Сабинскому, Мамадышскому, Рыбно-Слободскому.

Программа будет действовать до конца года. Она представляет собой двухдневный комплексный тур по одному из предложенных направлений по единой цене.