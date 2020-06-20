Два района Татарстана включили в программу «1001 удовольствие за выходные»

Рыбная Слобода и Мамадыш дополнили проект «1001 удовольствие за выходные».

В программу в Рыбной Слободе включено посещение экопарка «Дикая ферма», на которой обитают редкие для Татарстана пятнистые олени и маралы. Также гости могут пройти по лесному маршруту здоровья DigitalDetox вместе с гидом, а в свободное время порыбачить на Каме.

В программу пребывания в Мамадышском районе вошла экскурсия «КирменЖиены», посещение крепости-форта «Кирменчук» — одного из последних оплотов Волжских Болгар в противостоянии с монгольскими ордами, а также родников Сююмбике. Туристам предлагается пройти тропами казанской царицы и услышать легенду о семи слезах.

Помимо этого, гостям предложена пешеходная авторская экскурсия по историческому центру города с посещением музея истории Мамадыша, где отдельная экспозиция посвящена жизни, быту, занятиям народов, проживающих в этих краях, сообщает пресс-служба госкомитета по туризму РТ.

В Татарстане госкомитет по туризму разработал для жителей республики и россиян две программы лояльности с огромными скидками. С 1 июня в Татарстане выходит на рынок новое спецпредложение для жителей республики — турпакет «1001 удовольствие за выходные».

