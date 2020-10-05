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Государственный комитет Республики Татарстан по туризму

Гос. ведомства, Туризм, Министерства

Общая информация

Государственный комитет Республики Татарстан по туризму является исполнительным органом государственной власти Республики Татарстан межотраслевой компетенции, осуществляющим функции по государственному управлению в сфере туризма и межотраслевому взаимодействию и согласованию действий с министерствами и ведомствами Республики Татарстан в целях развития туристской индустрии и гостеприимства.

Комитет создан 1 апреля 2014 года.

Руководитель — Иванов Сергей Евгеньевич.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420015, ул. М. Горького, 19
  • Телефон: (843) 222-90-20
  • Email: tourism.rt@tatar.ru
  • Сайт: https://tourism.tatarstan.ru/

Дата последнего обновления: 05.10.2020

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