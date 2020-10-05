Государственный комитет Республики Татарстан по туризму
Общая информация
Государственный комитет Республики Татарстан по туризму является исполнительным органом государственной власти Республики Татарстан межотраслевой компетенции, осуществляющим функции по государственному управлению в сфере туризма и межотраслевому взаимодействию и согласованию действий с министерствами и ведомствами Республики Татарстан в целях развития туристской индустрии и гостеприимства.
Комитет создан 1 апреля 2014 года.
Руководитель — Иванов Сергей Евгеньевич.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420015, ул. М. Горького, 19
- Телефон: (843) 222-90-20
- Email: tourism.rt@tatar.ru
- Сайт: https://tourism.tatarstan.ru/
Дата последнего обновления: 05.10.2020