Конституционный суд Республики Татарстан

Общая информация

Конституционный суд Республики Татарстан — судебный орган конституционного контроля, осуществляющий в форме конституционного судопроизводства судебную власть в целях защиты конституционного строя Республики Татарстан, основных прав и свобод человека и гражданина, поддержания верховенства в правовой системе Республики Татарстан и непосредственного действия Конституции Республики Татарстан на всей ее территории.

Конституционный суд Республики Татарстан был сформирован в 1990 году.

Председатель — Хуснутдинов Фархат Гусманович.

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