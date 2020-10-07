Конституционный суд Республики Татарстан
Общая информация
Конституционный суд Республики Татарстан — судебный орган конституционного контроля, осуществляющий в форме конституционного судопроизводства судебную власть в целях защиты конституционного строя Республики Татарстан, основных прав и свобод человека и гражданина, поддержания верховенства в правовой системе Республики Татарстан и непосредственного действия Конституции Республики Татарстан на всей ее территории.
Конституционный суд Республики Татарстан был сформирован в 1990 году.
Председатель — Хуснутдинов Фархат Гусманович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420060, улица Пушкина, дом 66/33
- Телефон: (843) 264-74-76
- Email: KS.RT@tatar.ru
- Сайт: https://ks.tatarstan.ru/
Дата последнего обновления: 07.10.2020