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Конституционный суд Республики Татарстан

Гос. ведомства, Судебные органы
Конституционный суд Республики Татарстан
Фото: realnoevremya.ru/

Общая информация

Конституционный суд Республики Татарстан — судебный орган конституционного контроля, осуществляющий в форме конституционного судопроизводства судебную власть в целях защиты конституционного строя Республики Татарстан, основных прав и свобод человека и гражданина, поддержания верховенства в правовой системе Республики Татарстан и непосредственного действия Конституции Республики Татарстан на всей ее территории.

Конституционный суд Республики Татарстан был сформирован в 1990 году.

Председатель — Хуснутдинов Фархат Гусманович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420060, улица Пушкина, дом 66/33
  • Телефон: (843) 264-74-76
  • Email: KS.RT@tatar.ru
  • Сайт: https://ks.tatarstan.ru/

Дата последнего обновления: 07.10.2020

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