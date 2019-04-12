Гузель Удачина получит право судиться с властями за права детей

Уполномоченному по правам ребенка в РТ добавят одних полномочий, урезав другие

Сегодня в Госсовете РТ на заседании комитета по социальной политике поддержали поправки в республиканский закон об уполномоченном по правам ребенка. Главные новшества: минимальный возрастной ценз для кандидата на эту должность снизится с 35 до 30 лет, будет возможность инициировать административные иски в защиту прав детей и подростков, но часть надзорных полномочий ограничат. «Реальное время» выяснило у детского омбудсмена Гузель Удачиной, как изменения коснутся ее работы и сколько незаконно помещенных в приюты детей в 2018 году вернули родителям.

«Мы получили половинчатое решение»



С инициативой поправить закон о детском омбудсмене РТ в Госсовет обратилась группа депутатов республики. Выход в декабре 2018 года федерального закона об уполномоченном по правам ребенка РФ потребовал изменений и в республиканском законе, действующем с 2011 года. Несмотря на то, что часть депутатов считает татарстанский закон в некоторых аспектах более выверенным и отработанным на практике.

Должность детского уполномоченного в республике появилась еще раньше. И вот уже девятый год на этом посту работает Гузель Любисовна Удачина. По ее словам, федерального закона правозащитники ждали давно, но часть надежд он не оправдал:

— Мы очень сильно рассчитывали, что он добавит нам полномочий, наделит процессуальной правоспособностью осуществлять судебную защиту прав детей. На деле получили половинчатое решение. Такую самостоятельность в гражданском судопроизводстве получил лишь уполномоченный по правам ребенка в РФ, а на региональном уровне мы получили право инициировать процессы в административном порядке — оспаривать незаконные решения, действия и бездействие органов государственной власти, местного самоуправления.

— А раньше и этого не могли?

— Да. Мы выходили на органы власти с заключением по ситуации, а если они не реагировали — обращались в прокуратуру, и та принимала свои меры, в том числе могла обратиться в суд. Сейчас мы можем обжаловать незаконные действия и бездействие, если они нарушают права детей, сами. Этот плюс нам дал федеральный закон. Правда, большого объема работы в связи с этим я не ожидаю. Как правило, требования заключений уполномоченного на местах удовлетворялись…

«Мы выходили на органы власти с заключением по ситуации, а если они не реагировали — обращались в прокуратуру, и та принимала свои меры, в том числе могла обратиться в суд. Сейчас мы можем обжаловать незаконные действия и бездействие, если они нарушают права детей, сами. Этот плюс нам дал федеральный закон». Фото rtdety.tatarstan.ru



Хочу сказать, что в судебных заседаниях мы участвовали и раньше — в прошлом году нас привлекали в качестве независимых экспертов на 28 процессах в республике — где-то по инициативе людей, где-то с подачи самих судей. Мы никому не отказываем.

Перечень вопросов широк — это и споры, где и с кем будет жить ребенок, определение порядка его общения с отдельно проживающими родственниками, защита жилищных прав несовершеннолетних, споры о выселении, оспаривание отказа в признании нуждающимися в жилье, лишение родительских прав, возмещение морального вреда, причиненного некачественным оказанием медпомощи, — список можно продолжать.

Незаконно «изъятых» детей вернули из приюта, больных обеспечили спецпитанием

За прошлый год Удачиной и ее помощниками отработано более 2,3 тысячи обращений, в том числе 35, получивших общественный резонанс. Проведено 195 выездных проверок, 40 — вместе с прокурорами.

По итогам проверок по жалобам граждан направлено 37 заключений уполномоченного в адрес глав городских округов и районов, в том числе — Алексеевского (где в приемной семье погибла девочка, — прим. ред.), Альметьевского, Нижнекамского и г. Набережные Челны (по три заключения за год), Бугульминского и Зеленодольского (по два заключения). Также три заключения направлены руководству Минобрнауки РТ, по одному — в МВД, Минспорта, Минтрудсоцзащиты, региональное отделение Фонда соцстраха. Безусловным лидером стал казанский муниципалитет — 10 заключений по фактам ущемления детских прав.

Особо упоминается в докладе уполномоченного за 2018 год такой пример: «По факту понуждения родителей к помещению детей в социальный приют со стороны органов местного самоуправления Зеленодольского муниципального района и их должностных лиц уполномоченным в адрес главы района направлено заключение с требованиями принятия безотлагательных мер по предотвращению угроз изъятия детей из семей «аварийщиков», в том числе по заявлению родителей, и прекращению настоятельного понуждения родителей к помещению детей в социальный приют».

Аналитическая группа в течение года мониторила 25 районов на предмет «изъятия детей из семей» и выявила неправомерность таких действий в четырех районах. Фото pravolive16.ru

Отражена в докладе и работа аналитической группы, которая в течение года мониторила 25 районов на предмет «изъятия детей из семей». И выявила неправомерность таких действий в четырех районах (Алексеевском, Мамадышском, Сабинском, Чистопольском).

В то же время 8 из 11 жалоб граждан, у которых отняли детей незаконно, не подтвердились, считает детский омбудсмен по РТ. Зато по трем достоверным фактам детей вернули из социальных приютов в их семьи в Казани, Высокогорском и Камско-Устьинском районах.

Из общего количества вопросов, ставших предметом рассмотрения на заседаниях Координационного комитета, шесть касались изучения и принятия решений по отдельным случаям нарушения прав детей.

Координационный совет при уполномоченном по правам ребенка в РТ помог открыть в казанском детсаду №135 группу оздоровительного вида со специализированным питанием для дошколят с фенилкетонурией (заболевание, ведущее к тяжким последствиям при несоблюдении низкобелковой диеты, — прим. ред.). Для решения проблемы понадобилась совместная работа управления образования, департамента продовольствия и соцпитания, Минздрава и Роспотребнадзора.

Новый закон и концерт Элджея

Если сравнить действующую редакцию республиканского закона с проектом поправок на основе федерального, то найдутся и минусы. Омбудсмены рискуют потерять часть полномочий, подтверждает Гузель Удачина:

— Мы предварительно проговаривали с депутатами свои опасения. Республиканский закон нам предоставлял возможность действовать довольно широко — подключаться к любым ситуациям, где усматривается нарушение прав несовершеннолетних, независимо от формы собственности организации — будь то орган власти, учебное заведение, коммерческая компания. А ФЗ сузил этот перечень, ограничив организаций, в которых мы можем осуществлять надзорные функции, органами власти, а также образовательными и медицинскими организациями, организациями, оказывающими социальные и иные услуги детям и семьям с детьми.

«По концерту Элджея в ТЦ «Корстон» мы не так давно отработали — пришли к организаторам и потребовали, чтобы было ограничение «18+» и несовершеннолетние не могли пройти на концерт этого исполнителя. Ситуация требовала оперативного реагирования». Фото kazan.vibirai.ru

— У вас есть пример, где такое ограничение может стать проблемой?

— Те же торговые центры и кинотеатры. Сейчас актуальна тема ограничения доступа детей на просмотр фильмов с возрастными ограничениями и на концерты отдельных исполнителей. По концерту Элджея в ТЦ «Корстон» мы не так давно отработали — пришли к организаторам и потребовали, чтобы было ограничение «18+» и несовершеннолетние не могли пройти на концерт этого исполнителя. Ситуация требовала оперативного реагирования. Теперь я должна буду переадресовывать такие проблемы в органы прокуратуры.

Мои сотрудники этой ситуацией очень расстроены. Но пока закон не принят, мы работаем, как работали.

Как выяснило «Реальное время», закон в новой редакции предусматривает уже не избрание, а назначение на должность уполномоченного по правам ребенка. Чуть изменились и требования к кандидату: если ранее в Татарстане таковым мог стать россиянин не моложе 35 лет с высшим юридическим либо педагогическим образованием, то федеральный закон снизил возрастную планку. Теперь кандидат не может быть моложе 30 лет, высшее образование обязательно, но его профиль уже не так значим. Обязательна безупречная репутация и опыт работы в сфере восстановления прав и законных интересов детей.

Самые проблемные вопросы в структуре обращений к детскому омбудсмену РТ

31% — право на образование

21% — на семью и семейные связи

20% — право на жилище

10% — на достойный уровень жизни

7% — на социальное обеспечение

7% — право на жизнь и услуги здравоохранения

3% — на защиту от насилия

1% — на гражданство