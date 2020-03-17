Зампреда Верховного суда Татарстана проводили в почетную отставку

Фото: "Реальное время"

Благодарность президента РТ и судебной системы, картину с видами Белой мечети, часы Чистопольского завода и цветы получил сегодня в подарок глава коллегии по гражданским делам — заместитель председателя Верховного суда РТ Марат Хайруллин. Его проводили в почетную отставку в связи с окончанием второго — предельного срока на посту зампреда, передает из суда журналист «Реального времени».



На «торжественное и грустное мероприятие», как назвал его глава ВС РТ Ильгиз Гилазов, пришли судьи и помощники, глава Минюста РТ Рустем Загидуллин, вице-президент Адвокатской палаты Татарстана Алла Сафонова, начальник управления Судебного департамента в РТ Зявдат Салихов, а также директор Казанского филиала Российского университета правосудия Рамиль Шарифуллин.

Гилазов напомнил — в юридической профессии Марат Максутович уже более 34 лет, 26 из них отработал судьей. А начинал трудовую биографию токарем на Казанском оптико-механическом заводе.

Из выступления руководителя аппарата президента РТ Асгата Сафарова следовало, что у карьеры Хайруллина возможно продолжение. «Я тоже уходил в отставку. Главное, чтобы твоему профессионализму нашли правильное применение», — сказал бывший глава МВД республики. Также Сафаров принес виновнику торжества благодарность президента республики и напомнил — при непосредственном участии Хайруллина создавалась и Республика Татарстан в ее нынешнем виде, и институт помилования на региональном уровне.

Зампрокурора РТ Юлия Наумова рассказала, как Марат Хайруллин удивлял ее в свое время, когда «в спорах между судьей и прокурором он нередко принимал сторону прокурора».

С теплыми словами в адрес уходящего в отставку коллеги выступили все его коллеги-руководители Верховного суда республики, а также председатели районных судов.