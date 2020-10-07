Кузьмина Людмила Васильевна

Общая информация

Родилась 29 июля 1957 года в городе Казани.

Образование

1982 г.— окончила Казанский государственный университет имени В.И. Ульянова-Ленина, по специальности «Правоведение».

Трудовая деятельность

1974-1978 гг. — курьер, секретарь судебного заседания Кировского районного суда г. Казани.

1978-1982 гг. — лаборант кафедры уголовного права Казанского государственного университета им. В.И. Ульянова-Ленина.

1982-1989 гг. — государственный нотариус Первой Казанской государственной нотариальной конторы. В 1989—1991 гг. — старший консультант по нотариату и адвокатуре Министерства юстиции ТАССР.

1991-1993 гг. — ведущий, главный специалист сектора регистрации уставов Министерства юстиции Республики Татарстан.

1993-1996 гг. — начальник отдела регистрации уставов и ведомственных нормативных актов Министерства юстиции Республики Татарстан.

1996-2004 гг. — заместитель министра юстиции Республики Татарстан, председатель Государственной регистрационной палаты при Министерстве юстиции Республики Татарстан.

2004-2007 гг. — руководитель Главного управления Федеральной регистрационной службы по Республике Татарстан — главный регистратор Республики Татарстан.

2007-2008 гг. — заместитель министра культуры Республики Татарстан.

2008-2009 гг. — заместитель начальника управления недвижимости Национального банка Республики Татарстан Банка России.

2009-2010 гг. — депутат Государственного Совета Республики Татарстан, заместитель председателя Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по культуре, науке, образованию и национальным вопросам.

2010-2020 гг. — судья Конституционного суда Республики Татарстан.

Награды и звания

Заслуженный юрист Республики Татарстан (с 2002 г.). Почетный работник юстиции России (с 2002 г.). Член Ассоциации юристов России (с 2012 г.). Судья первого квалификационного класса (с 2013 г.). Награждена медалью «В память 1000-летия Казани» (2005 г.), медалью «За доблестный труд» (2007 г.), медалью «150 лет судебной реформы в России» (2015 г.), медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» (2017). Награждена Благодарственным письмом Президента Республики Татарстан (2003 г.), Благодарностью Президента Республики Татарстан (2012 г.), Благодарственным письмом Премьер-министра Республики Татарстан (2002 г.).

Пребывает в отставке с сентября 2020 года в связи с истечением срока полномочий.

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