Детский омбудсмен в Татарстане прокомментировала участие школьников в учениях МВД

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Гузель Удачина заявила, что привлекать детей к учениям представителей силовых ведомств недопустимо.

Также Удачина сообщила, что аппарат уполномоченного по правам ребенка в республике также проводит проверку.

«Наша служба тоже проводит соответствующую проверку, потому что по одному видео делать вывод о том, что там произошло, было бы не совсем верно. Проверяем, насколько действительно там были вовлечены ребята, какого класса и в качестве кого, каков был их функционал, какова была роль в происходящем», — заявила детский омбудсмен.

Она заявила, что привлечение школьников к подобным учениям неприемлемо: «Не говоря о согласии либо несогласии родителей. Речь даже идет не об этом. В принципе — недопустимо», — передает «Интерфакс».

Напомним, ряд СМИ опубликовал информацию о том, что сотрудники Росгвардии в селе Новотроицкое проводили учения со школьниками и якобы отрабатывали с ними действия в условиях массовых беспорядков. Позже выяснилось, что тактико-строевые занятия проводились отделом МВД России по Тукаевскому району РТ.

После данного инцидента начальник районного отдела образования уволилась. Минобрнауки РТ и прокуратура проводят проверки.

