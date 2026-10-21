Мосгорсуд оставил бизнесмена Тухватуллина в СИЗО по делу Finiko

Судья оставил без изменений решение Мещанского районного суда от 1 сентября

Московский городской суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы защиты дизайнера и архитектора Азата Тухватуллина, сохранив ему меру пресечения в СИЗО. Соответствующая информация размещена на сайте Мосгорсуда.

Судья оставил без изменений решение Мещанского районного суда от 1 сентября по делу ОПС Finiko.

Тухватуллина обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и организации преступного сообщества. Следственный департамент МВД считает его одним из организаторов финансовой пирамиды Finiko, через которую, по версии следствия, выводились средства вкладчиков.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

1 сентября 2026 года Тухватуллин был заключен под стражу сроком на два месяца. В Татарстане он во многом известен как партнер бывшего министра связи РФ и РТ Николая Никифорова и разработчик проекта застройки Иннополиса. Сам экс-чиновник был заочно арестован в середине сентября.

Зульфат Шафигуллин