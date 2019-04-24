Как Шашурин докурился до приговора, а курьер Вахитовского суда председателем стал

В Казани презентовали первую книгу об истории и людях центрального суда столицы РТ

Фото: Ирина Плотникова

Ограниченным тиражом всего в 200 экземпляров в Казани издана первая партия книги двух председателей судов Фаниса Мусина и Рамиля Бикмиева. О легендарных судьях Вахитовского суда, первом приговоре будущего депутата Госдумы РФ Сергея Шашурина и работе храма Фемиды со сквозной дырой в стене — в материале «Реального времени» по итогам прочтения и презентации.

«У нас легендарных личностей много»



Презентовали книгу «Вахитовский районный суд города Казани: дела и люди» в самом большом зале этого суда. Именно здесь рассматривается дело о хищениях по программе «Лизинг-грант» с подсудимым главой Ассоциации МСБ Хайдаром Халиуллиным и здесь же на днях повторно стартовал процесс по делу КПК «Рост». Ради презентации из зала на время убрали клетки. Места в зале заняли действующие судьи Вахитовского, а на первый ряд позвали ветеранов системы и их детей.

На 200 страницах работы экс-председателя Вахитовского суда Казани Фаниса Мусина и его соавтора — председателя Тюлячинского суда Рамиля Бикмиева представлена и история становления судебной системы в Казанской губернии — от своих судов для дворян и крестьян до общего и публичного. Есть в нем и биографии бывших и действующих судей-вахитовцев.

Так, Фанис Мусин, возглавлявший Вахитовский суд 12 лет, первоначально учился на бухгалтера и до армии работал весовщиком в совхозе, а уже после службы решил поступать на юрфак КГУ. Далека от Фемиды и первая профессия другого экс-председателя Вахитовского суда Рамиля Шарифуллина — нынешний директор казанского филиала Российского госуниверситета правосудия в 1980-м начинал оператором по подземному ремонту скважин в НГДУ «Ямашнефть», в 1989-м закончил КФУ и два года, до назначения судьей, работал адвокатом.

Ради презентации из зала на время убрали клетки. Места в зале заняли действующие судьи Вахитовского, а на первый ряд позвали ветеранов системы и их детей

Первая строчка в трудовой книжке опытнейшей судьи Руфины Газизовой — воспитатель детского сада, а судья Алмаз Ахметжанов является квалифицированным инженером-экологом. Их коллега Наиль Камалетдинов поделился с авторами книги, что профессию выбрал, равняясь на деда — следователя и начальника отдела криминалистики.



Будущий председатель Тюлячинского суда Рамиль Бикмиев в свое время закончил Казанский стройколледж в 2001 году и после него пошел на биржу труда искать работу. Вакансий не было, биржа предложила пройти переобучение на базе Вахитовского суда. Рамиль Бикмиев согласился, но уже через несколько лет расторг договор с биржей. «В суде курьер ушла в декретный отпуск и меня попросили. Я согласился. Возили дела в Верховный суд, требования о доставке подсудимых в изолятор, в конвойную службу — со всеми перезнакомился. А сколько тогда ботинок износил», — рассказал соавтор книги «Реальному времени».

Среди судей-вахитовцев — бывший прокурор Дрожжановского района Айрат Галлямов, работники налоговой полиции и наркоконтроля, два экс-сотрудника налоговой полиции Ильдар Салихов и Аида Давлетшина. Последняя успела послужить и в Госнаркоконтроле. А судья Дания Шакирьянова в свое время была юрисконсультом «Татфондбанка». И. о. председателя Вахитовского суда Дамир Гадыршин успел поработать и специалистом в Верховном суде РТ, и судьей в Нурлате.

Среди мировых судей района есть дипломированный переводчик с английского языка Глеб Урасинов. Заметим, такое же образование наравне с юридическим в свое время получил нынешний глава Верховного суда Татарстана Ильгиз Гилазов.

— У нас таких легендарных личностей много. В книге все есть — прочтете сами. Я сам человек в отставке, пенсионер... волнуюсь перед вами, — говорил на презентации Фанис Мусин.

«У нас таких легендарных личностей много. В книге все есть — прочтете сами», — говорил на презентации Фанис Мусин

«Трамвайный» скандал инженера Шашурина

Легендарных в своем роде немало и среди тех, чьи дела рассматривает Вахитовский суд. Так, в ближайшее время здесь стартует процесс по делу о беспрецедентной для республики взятки — в получении 10 млн рублей обвиняют бывшего замруководителя управления Росимущества по РТ Альберта Гатина. Ну а на прошлой неделе здесь вынесли второй оправдательный приговор заместителю главного пристава республики Сергею Плющему. Кстати, оправдавший его судья Алмаз Мухаметшин начинал карьеру юрисконсультом Республиканского центра медицины катастроф.

На презентации книги говорили о планах на второй том. Его хотят посвятить интересным уголовным делам и людям, которых в разное время судили в стенах Вахитовского. Не исключено, что одна из глав будет посвящена скандально известному депутату Госдумы РФ. В первый раз на скамью подсудимых Сергея Шашурина привела сигарета.

Согласно приговору Вахитовского суда от 1 декабря 1978 года, пятью месяцами ранее Шашурин, инженер отдела снабжения КИСИ (Казанский инженерно-строительный институт, ныне КГАСУ, — прим. ред.), курил прямо в салоне трамвая. После замечания членов оперативного комсомольского отряда начал еще и драться, на остановке «Парк Горького» его приняла милиция, однако и в милицейском автобусе «подсудимый снова начал оказывать сопротивление: ударил одного милиционера ногой, второго выбросил из автобуса, выражался нецензурно, бил ногой по стеклам в автобусе». Не успокоился и в отделе милиции — пришлось связать.

На суде будущий депутат признавал факт курения и оборону. С его слов, комсомольцы напали первыми, а милиционеры в автобусе также незаконно применяли силу. Райсуд в составе председательствующего судьи Соколова и двух народных заседателей приговорил Шашурина к двум годам исправительно-трудовой колонии за сопротивление работникам милиции и народным дружинникам. Верховный суд в январе 1979-го заменил реальное наказание условным, передав осужденного «на перевоспитание коллективу КИСИ». Позже Шашурин пошел под суд еще за одну драку, а в 1993-м обвинялся в нападении на следователя, в попытке покушения на президента Ельцина, в хищении госимущества. Сейчас в это сложно поверить, но в период «разгула демократии» серьезные претензии и арест не помешали Шашурину быть избранным в депутаты Госсовета РТ, а затем и Госдумы РФ. Впоследствии обвинения были сняты, но в 2000-х Шашурина посадили за мошенничество.

Среди других «героев» со скамьи подсудимых — токарь завода «Точмаш», что на рабочем месте «для самозащиты» занимался кустарным производством гранат и оружия, за что получил 4 года колонии.

«Жилищный вопрос» и люди Вахитовского суда

Из архивной справки о работе Вахитовского суда: «Народный суд своего помещения не имеет и размещен со дня образования (1973 г.) в здании Советского районного народного суда». Речь о здании пятиэтажки по адресу: улица Заря, дом 24. В ней на первом этаже на протяжении семи лет работали одновременно два районных суда Казани. Пока в 80-м Вахитовский не переехал в девятиэтажку на Вишневского, 23.

Еще через два года под руководством нового председателя суда Рима Уразманова началось строительство нынешнего здания на Лесгафта, 33. В него судьи переехали в 1987-м. «Тут было роскошно — шесть судей и шесть залов. Это были прямо футбольные поля, а не маленькие комнатушки», — делится воспоминаниями экс-замначальника управления Судебного департамента в РТ, судья в отставке Сания Хисамова.

В 2004-м вахитовцы снова отметили новоселье на Легсафта — в здании был надстроен четвертый этаж и проведена реконструкция. На повторном открытии председатель Рамиль Шарифуллин вспоминал, что решение о стройке было принято после обрушения во втором здании суда на углу улиц Баумана и Чернышевского. Это здание Вахитовский суд получил в 1995-м, когда в его состав включили Бауманский суд.

О работе в том ветхом здании на презентации вспоминал председатель Совета судей Татарстана, зампред по административным делам Верховного суда РТ Роман Гафаров. Он напомнил, что в 90-х условий для работы фактически не было, вся Казань переживала большие перемены, связанные с программой ветхого жилья. «В этих тяжелых условиях закалялись судьи, — считает Гафаров, отмечая и роль председателя Вахитовского суда того времени. — Горжусь, что работал в этом суде и начинал свою деятельность под руководством Рима Хайдаровича Уразманова, несмотря на то что ругал нас иногда и материл по-отечески...»

«В этих тяжелых условиях закалялись судьи», — считает Гафаров

В презентованной книге нынешний председатель Совета судей РТ нашел кабинет, в котором когда-то работал. «Когда я пришел — очень удивился, там по всему залу была трещина и было видно улицу. Зимой снег залетал. И вот тут на снимке «маячок» есть, что я наклеил», — рассказывал коллегам Роман Гафаров.

Прибавления зарплаты «незаслуженно забытым работникам аппарата» пожелал на этой встрече судья в отставке Ильдар Латыпов, сын экс-председателя Вахитовского суда Ильдуса Латыпова. На презентации он вспоминал, как в 1981 году готовил диссертацию об уголовной ответственности за разбой, изучая судебную практику в архиве Бауманского суда. А помогала ему в этом нынешняя судья Наиля Рахматуллина.

Ну а замначальника управления Судебного департамента в РТ Алмаз Ибрагимов поделился с собравшимися новостью — в Татарстане решено создать виртуальные музеи всех существующих судов, и первым в онлайн будет представлен Тюлячинский райсуд, возглавляемый бывшим вахитовцем Рамилем Бикмиевым. Причем на новом сайте обещают разместить и презентованную в узком кругу книгу.

К слову, именно в процессе работы над ней в Вахитовском еще в 2016-м открыли свой музей.

1 / 8 Печати Бауманского районного народного суда предоставлено пресс-службой Вахитовского суда

Председатель суда Уразманов Р.Х. справа, судья Р.К. Багавова слева предоставлено пресс-службой Вахитовского суда

Здание Бауманского районного народного суда предоставлено пресс-службой Вахитовского суда

Открытие 4 этажа здания Вахитовского районного суда г.Казани (председатель ВС РТ Г.М.Баранов, председатель Вахитовского суда Р.А.Шарифуллин) 23.07.2004 предоставлено пресс-службой Вахитовского суда

Открытие 4 этажа, слева Шарифуллин Р.А. предоставлено пресс-службой Вахитовского суда

Открытие здания на Короченко предоставлено пресс-службой Вахитовского суда

Представление председателя, 2007г., справа первый Ф.С. Мусин предоставлено пресс-службой Вахитовского суда

Слева Ф.С. Мусин, справа Р.Г. Бикмиев на открытии музея, 2016 год предоставлено пресс-службой Вахитовского суда