Список персон

Хайруллин Марат Максутович

Гос. ведомства, Судебные органы

Общая информация

Родился 01 января 1959 года в дер. Измери Куйбышевского района Татарской АССР.

Образование

1985 г. — окончил юридический факультет Казанского государственного университета им. В.И.Ульянова-Ленина по специальности «правоведение».

Трудовая деятельность

1985-1992 гг. — судья Московского районного суда города Казани.
1992-1994 гг. — главный референт юридического отдела Аппарата президента РТ.
1994-2000 гг. — главный референт, заведующий сектором по вопросам помилования Государственно-правового управления президента РТ.
2000-2008 гг. — судья Верховного Суда РТ.
2008-2020 гг. — заместитель председателя Верховного Суда РТ.

Награды и звания

Заслуженный юрист РТ.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань

Дата последнего обновления: 07.10.2020

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