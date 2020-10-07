Хайруллин Марат Максутович
Общая информация
Родился 01 января 1959 года в дер. Измери Куйбышевского района Татарской АССР.
Образование
1985 г. — окончил юридический факультет Казанского государственного университета им. В.И.Ульянова-Ленина по специальности «правоведение».
Трудовая деятельность
1985-1992 гг. — судья Московского районного суда города Казани.
1992-1994 гг. — главный референт юридического отдела Аппарата президента РТ.
1994-2000 гг. — главный референт, заведующий сектором по вопросам помилования Государственно-правового управления президента РТ.
2000-2008 гг. — судья Верховного Суда РТ.
2008-2020 гг. — заместитель председателя Верховного Суда РТ.
Награды и звания
Заслуженный юрист РТ.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
Дата последнего обновления: 07.10.2020