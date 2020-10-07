Шакараев Артур Рафаэлевич

Общая информация

Родился 23 марта 1976 года в городе Казани.

Образование

1998 г. — окончил Казанский государственный университет имени В.И. Ульянова-Ленина по специальности «Юриспруденция».

Трудовая деятельность

1998-2000 гг. — ведущий референт отдела правового обеспечения постоянных комиссий и правовой информации Правового управления Аппарата Государственного Совета Республики Татарстан.

2000-2001 гг. — советник начальника Средне-Волжского бассейнового водного управления Министерства природных ресурсов Российской Федерации.

2001-2010 гг. — заведующий отделом социального законодательства и правовой информации Правового управления Аппарата Государственного Совета Республики Татарстан.

С марта 2010 г.— заместитель начальника Правового управления — заведующий отделом социального законодательства и правовой информации Правового управления Аппарата Государственного Совета Республики Татарстан.

2010-2020 гг. — судья Конституционного суда Рес­публики Татарстан.

Награды и звания

Заслуженный юрист Рес­публики Татарстан (с 2008 г.). Член Ассоциации юристов России (с 2010 г.). Судья первого квалификационного класса (с 2013 г.). Награжден медалью «В память 1000-летия Казани» (2005 г.), медалью «150 лет судебной реформы в России» (2015 г.). Поощрён Благодарственным письмом Председателя Государственного Совета Рес­публики Татарстан (2010 г.). Принимал активное участие в правовом обеспечении проекта новой редакции Конституции Республики Татарстан, в разработке Договора Российской Федерации и Республики Татарстан «О разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти Республики Татарстан», Кодекса Республики Татарстан об административных правонарушениях, Семейного кодекса Республики Татарстан, законов Республики Татарстан «О противодействии коррупции в Республике Татарстан», «Об Общественной палате Респуб­лики Татарстан», «Об обращениях граждан в Республике Татарстан» и других.

Пребывает в отставке с сентября 2020 года в связи с истечением срока полномочий.

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