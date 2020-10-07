Мусин Фанис Сахибутддинович

Общая информация

Родился 10 сентября 1959 года в дер. Шетнево — Тулуши Рыбно-Слободского района Татарской АССР.

Образование

1976-1977 гг.— учащийся СПТУ № 18 Верхне-Услонского района Татарской АССР.

1985 г.— окончил Казанский государственный университет имени В.И. Ульянова-Ленина по специальности «Правоведение».

Кандидат психологических наук.

Трудовая деятельность

1977 гг. — весовщик совхоза «Корноуховский» Рыбно-Слободского района Татарской АССР.

1977–1979 гг. — Служба в рядах Советской Армии.

1985–1986 гг. — стажер народного судьи Ленинского районного народного суда г. Казани

1986–1987 гг. — Народный судья Пестречинского районного народного суда Татарской АССР.

1987– 2007 гг. — Председатель Пестречинского районного суда Республики Татарстан.

2007–2019 гг. — Председатель Вахитовского районного суда г. Казани Республики Татарстан.

С сентября 2020 г. — судья Конституционного суда Республики Татарстан.

Награды и звания

Заслуженный юрист Республики Татарстан (с 2000 года).

Член-корреспондент Академии информатизации Республики Татарстан.

Награжден медалью «В память 1000-летия г. Казани» (2005 год), медалью Республики Татарстан «За доблестный труд» (2009 год), Благодарностью Кабинета Министров Республики Татарстан (2009, 2013), медалью «150 лет судебной реформы в России» (2014 г.), знаком отличия Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации «За усердие» II степени (2014), медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II cтепени (2016 г.), знаком отличия Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации «За усердие» I степени (2018 г.), Благодарностью Президента Республики Татарстан (2019).

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