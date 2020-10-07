Сахиева Раиса Абдулловна

Общая информация

Родилась 26 октября 1951 года в с. Девятерня Агрызского района ТАССР.

Образование

1971 г. — окончила Арское педагогическое училище.

1979 г. — окончила Казанский государственный университет им. В.И.Ульянова-Ленина по специальности «юрист».

Кандидат юридических наук.

Трудовая деятельность

1971-1974 гг. — учитель Чубуклинской школы Заинского района.

1979-1991 гг. — инструктор организационного отдела, главный юрисконсульт Президиума Верховного Совета ТАССР.

1991-2010 гг. — начальник государственно-правового управления Президента РТ.

2005-2010 гг. — полномочный представитель Президента РТ в Государственном совете РТ.

2010-2020 гг. — заместитель председателя Конституционного суда РТ.

Награды и звания

Заслуженный юрист РТ (2007 г.).

Судья первого квалификационного класса (2013 г.).

Член Ассоциации юристов России (2012 г.).

Награждена почетной грамотой РТ (2001 г.), юбилейной медалью «200 лет министерству внутренних дел РФ» (2001 г.), медалями «В память 1000-летия Казани» (2005 г.), РТ «За доблестный труд» (2006 г.), благодарственными письмами Президента РТ (2010 г.), Президента РТ (2011г.), благодарностью Президента РФ (2011 г.), медалью «150 лет судебной реформы в России» (2015 г.), медалью ордена «За заслуги перед РТ» (2016 г.).

Автор более 35 публикаций по вопросам конституционного права.

Дата последнего обновления: