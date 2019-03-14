ККС РТ приняла отставку главы Вахитовского суда Казани

Фото: Реальное время

Накануне Квалифколлегия судей Татарстана приняла решение о прекращении полномочий судьи Фаниса Мусина, председателя Вахитовского райсуда Казани. По информации «Реального времени», заявление о выходе в отставку он написал по собственному желанию.

Срок председательских полномочий Фаниса Мусина истекает на следующей неделе. Последним рабочим днем в Вахитовском суде Казани для него станет будущий понедельник, выяснило «Реальное время».

Напомним, на вакантную должность руководителя центрального суда Казани уже рекомендован главный судья Нижнекамска Газиз Гисметдинов.