ККС РТ приняла отставку главы Вахитовского суда Казани
Накануне Квалифколлегия судей Татарстана приняла решение о прекращении полномочий судьи Фаниса Мусина, председателя Вахитовского райсуда Казани. По информации «Реального времени», заявление о выходе в отставку он написал по собственному желанию.
Срок председательских полномочий Фаниса Мусина истекает на следующей неделе. Последним рабочим днем в Вахитовском суде Казани для него станет будущий понедельник, выяснило «Реальное время».
Напомним, на вакантную должность руководителя центрального суда Казани уже рекомендован главный судья Нижнекамска Газиз Гисметдинов.
Справка
Мусин Фанис Сахибутдинович
- Родился в 1959 году В 1985 году окончил очное отделение юридического факультета Казанского государственного университета им. В.И. Ульянова-Ленина.
- С марта 1986 года — народный судья Пестречинского районного народного суда ТАССР.
- С января 1987 года — председатель Пестречинского районного суда ТАССР.
- С марта 2007 года — председатель Вахитовского районного суда г. Казани, осуществляет полномочия на основании Указа Президента Российской Федерации от 19.03.2013 №231.
- Заслуженный юрист Республики Татарстан. Кандидат психологических наук.
- Награжден медалью «В память1000-летия Казани», медалью Республики Татарстан «За доблестный труд», знаком отличия Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации «За усердие» II степени, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медалью «150» лет судебной реформы в России.
- Имеет пятый квалификационный класс.
комментарии
С января 1987 года – Председатель Пестречинского районного суда ТАССР. Видимо, других более опытных не было...