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ККС РТ приняла отставку главы Вахитовского суда Казани

14:19, 14.03.2019 6
ККС РТ приняла отставку главы Вахитовского суда Казани
Фото: Реальное время

Накануне Квалифколлегия судей Татарстана приняла решение о прекращении полномочий судьи Фаниса Мусина, председателя Вахитовского райсуда Казани. По информации «Реального времени», заявление о выходе в отставку он написал по собственному желанию.

Срок председательских полномочий Фаниса Мусина истекает на следующей неделе. Последним рабочим днем в Вахитовском суде Казани для него станет будущий понедельник, выяснило «Реальное время».

Напомним, на вакантную должность руководителя центрального суда Казани уже рекомендован главный судья Нижнекамска Газиз Гисметдинов.

Справка

Мусин Фанис Сахибутдинович

  • Родился в 1959 году В 1985 году окончил очное отделение юридического факультета Казанского государственного университета им. В.И. Ульянова-Ленина.
  • С марта 1986 года — народный судья Пестречинского районного народного суда ТАССР.
  • С января 1987 года — председатель Пестречинского районного суда ТАССР.
  • С марта 2007 года — председатель Вахитовского районного суда г. Казани, осуществляет полномочия на основании Указа Президента Российской Федерации от 19.03.2013 №231.
  • Заслуженный юрист Республики Татарстан. Кандидат психологических наук.
  • Награжден медалью «В память1000-летия Казани», медалью Республики Татарстан «За доблестный труд», знаком отличия Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации «За усердие» II степени, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медалью «150» лет судебной реформы в России.
  • Имеет пятый квалификационный класс.

ОбществоВласть Татарстан
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комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 14 марта
    Всегда что-то заканчивается, и начинается ....
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  • Анонимно 14 марта
    На Мусина похож...
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  • Анонимно 14 марта
    нормалек, почти через год стал председателем. С марта 1986 года – народный судья Пестречинского районного народного суда ТАССР.
    С января 1987 года – Председатель Пестречинского районного суда ТАССР. Видимо, других более опытных не было...
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    Анонимно 14 марта
    в этом нет ничего удивительного. сельский суд. главой вас рф вообще стал человек, ни дня не проработавший судьей.
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  • Анонимно 14 марта
    Очень долго тянули с отставкой...
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    Анонимно 14 марта
    никто не тянул - у него истекает срок полномочий на посту председателя. в другой суд его председателем не назначили. остаться рядовым судьей он не захотел. потому уходит в отставку
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