В Челнах уволили начальника Гостехнадзора и его заместителя

Проверка выявила нарушения законодательства о противодействии коррупции

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Начальник отдела Гостехнадзора Татарстана по Набережным Челнам и Тукаевскому району и его заместитель уволены в связи с утратой доверия. Об этом сообщает прокуратура республики.

Проверка выявила нарушения законодательства о противодействии коррупции: должностные лица не приняли мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, не уведомили работодателя о его возникновении, а также нарушили запрет на получение вознаграждений в связи с исполнением должностных обязанностей.

По фактам получения взяток бывшими должностными лицами расследуются уголовные дела по ч. 3 ст. 290 и ч. 1 ст. 291.2 УК РФ. Ход расследования находится на контроле прокуратуры города.

Ранее сообщалось, что суд Казани полностью удовлетворил иск Суяргулова к экс-чиновнику мэрии Казани на 122 млн рублей.

Алсу Сабирзанова