В Челнах уволили начальника Гостехнадзора и его заместителя
Проверка выявила нарушения законодательства о противодействии коррупции
Начальник отдела Гостехнадзора Татарстана по Набережным Челнам и Тукаевскому району и его заместитель уволены в связи с утратой доверия. Об этом сообщает прокуратура республики.
Проверка выявила нарушения законодательства о противодействии коррупции: должностные лица не приняли мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, не уведомили работодателя о его возникновении, а также нарушили запрет на получение вознаграждений в связи с исполнением должностных обязанностей.
По фактам получения взяток бывшими должностными лицами расследуются уголовные дела по ч. 3 ст. 290 и ч. 1 ст. 291.2 УК РФ. Ход расследования находится на контроле прокуратуры города.
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