Минниханов предложил создать в Татарстане первую в России бондовую зону

Фото: Максим Платонов

Склад без налогов

Президент Татарстана Рустам Минниханов предложил создать в Татарстане первую бондовую зону В2В2С для трансграничной интернет-торговли. Соответствующее предложение он изложил в письме главе Минфина России Антону Силуанову.

Понятие «бондовая зона» (или бондовый склад) используется для обозначения места с особым таможенным статусом, используемого для накопления, хранения и распределения товаров, которые продают через интернет-площадки. Такой статус позволяет не платить таможенные пошлины и налоги при хранении здесь импортируемых товаров до их приобретения конечным покупателем — то есть тем, кто и заказал товар через интернет.

При экспорте же продавец может не платить НДС после помещения товаров на бондовый склад, как при фактическом вывозе товаров с таможенной территории. А при транзите помещенных на бондовый склад товаров владелец не платит ввозных таможенных пошлин и налогов на период хранения.

Считается, что такие условия более чем в два раза уменьшают стоимость логистических операций при импорте, экспорте или транзите товаров, снижают риски торговых операций.

Бюджет получит около 17 млрд рублей

Как отметил Минниханов в своем письме, в Татарстане есть все необходимые условия для создания бондовой зоны: высокая степень подготовки логистической инфраструктуры, оптимальное географическое расположение, поддержка республиканских органов власти. Однако развитию бондовых зон сейчас препятствует отсутствие соответствующего нормативного регулирования. Так, действующие таможенные нормы не позволяют применять упрощенный порядок выпуска товаров почтовыми отправлениями.

В письме президент Татарстана также ссылается на ряд экспертных прогнозов, говорящих в пользу проекта по созданию бондовых складов:

рост экспорта российских товаров через каналы трансграничной интернет-торговли прогнозируется более чем в 10 раз, с $817 млн в 2019 году до $10 млрд в 2024 году;

при введении единой таможенной ставки 6,5% для всей продукции, поступающей в бондовую зону В2В2С, доходы бюджета могут составить более 17 млрд рублей в год при обработке импорта в почтовых отправлениях;

бюджет России получит дополнительную прибыль в виде косвенных налогов от экспорта и транзита товаров, продающихся по каналам трансграничной интернет-торговли.

Добавим, что модель бондовых зон активно развивает один из мировых лидеров интернет-торговли — Китай. Так, общий объем импорта и экспорта комплексных бондовых зон по всему Китаю достиг 2,9 трлн юаней в 2019 году (примерно $410 млрд по курсу на сегодня), увеличившись на 12% в годовом исчислении, при этом его вклад в рост внешней торговли страны составил 30%.

Что нужно поменять в законах?

О появлении бондовой зоны в Татарстане заговорили еще в конце июня — тогда об этом сообщал бизнес-омбудсмен республики Фарид Абдулганиев. Он добавлял, что в адрес руководства республики уже поступило предложение от некоего потенциального инвестора.

Сегодня же по этому поводу Абдулганиев встретился с членами Национальной ассоциации дистанционной торговли Е-Commerce Russia (НАДТ, объединяет 24 компании-лидера российского рынка онлайн-продаж) и представителями республиканских министерств и ведомств, в том числе региональной таможни. Участники встречи подтвердили, что для трасграничной онлайн-торговли сейчас основных проблем две: сложная подготовка международных почтовых отправлений и дорогая международная логистика.

— Все понимают, что будущее трансграничной торговли за бондовыми зонам. Вопрос в том, кто это сделает быстрее, — заявил на встрече вице-президент НАДТ Игорь Зубов.

Однако Зубов обратил внимание на основное препятствие: пока не вполне ясно, что нужно поменять в законодательстве, чтобы бондовые зоны появились пусть в качестве пилотного проекта хотя бы в Татарстане. «Менять Таможенный кодекс РФ — это несколько лет. У нас столько времени нет», — добавил он.

Впрочем, Татарстанская таможня уже выразила заинтересованность в появлении бондовых зон. «Тема очень интересная и при правильном подходе реализуемая на уровне правительства РФ и ЕАЭС. Мы готовы участвовать в ее обсуждении в рамках рабочей группы», — заявил руководитель Татарстанской таможни Марат Гараев.

Александр Артемьев