Каким будет новый НКЦ «Казань»

Привлечет ли бывший Ленинский мемориал городских активистов?

Фото: Илья Репин

Сегодня стало известно о том, что один из символов столицы республики — НКЦ «Казань» — переименовывается в «Музейный комплекс города Казани». Уже этой осенью в стенах расширенного комплекса заработает Национальная библиотека Республики Татарстан. Представители творческих сообществ встречались с министром культуры Татарстана Ирадой Аюповой и помощником президента республики Наталией Фишман-Бекмамбетовой, чтобы обсудить планы по его наполнению. Подробности — в материале «Реального времени».

Из НКЦ — в МКГК

В Казани официально переименовали Национальный культурный центр «Казань». Постановление опубликовано в сборнике документов мэрии. Теперь здание на берегу Казанки носит название «Музейный комплекс города Казани».

Руководителем комплекса назначен член Комитета Государственного совета Республики Татарстан по государственному строительству и местному самоуправлению Луиза Космылина. В течение месяца Комитет земельных и имущественных отношений исполкома Казани должен утвердить в новой редакции устав «Музейного комплекса города Казани».

Проектированием трансформации НКЦ занимались три организации: Институт социального развития городов, архитектурное бюро «Хора» и библиотека имени Некрасова (московские архитекторы как раз готовили его переустройство). Михаил Микадзе и Оят Шукуров представили казанским пассионариям свою концепцию, которая воплощается сейчас на Федоровском бугре.



Культурно-развлекательная многофункциональность



По задумке авторов концепции, в самой библиотеке, не считая обширного книгохранилища и административных пространств, появятся две читальные зоны — современного (здесь выделена отдельная территория для маленьких детей) и классического типа, для более тихой научной работы. Также тут разместятся выставочный зал Whitebox, главный зал для различных событий, универсальный зал-трансформер Blackbox (на него уже нацелились независимые театральные проекты), несколько аудиторий, студия звукозаписи, кафе и сувенирный магазин.

Кроме того, чтобы привлечь в библиотеку-центр читателей, активную молодежь и людей зрелого возраста, интересанты планируют превратить здание НКЦ в туристическую достопримечательность нового типа. В частности, для этого один из основателей центра «Смена» Роберт Хасанов разработал кинетическую инсталляцию, состоящую из букв различных эпох: рунических знаков, уйгурского алфавита, арабских, яналифа и кириллицы. Вместе они будут создавать не только причудливые фигуры, но и информировать посетителей.

Что касается наполнения залов библиотеки, которая, возможно, будет функционировать в двух ипостасях — и как классическое место для работы с книгами, и как событийный центр, вопрос во многом остается открытым. Уже понятно, что здесь будут проходить читательские кружки, выставки, лекции, спектакли, читки, языковые и другие курсы, семинары. Пока что организаторы остановились на том, что необходим регламент, прописывающий и вероятные форматы, и формы взаимодействия с городскими активистами, которые могут носить не только некоммерческий характер — новая точка явно заинтересует и бизнесменов.

Новым объектом уже заинтересовались издатели, фотографы, музыканты, хореографы

Как элемент национальной идентичности

Новым объектом уже заинтересовались издатели, фотографы, музыканты, хореографы. Одних интересовала возможность не только представлять в библиотеке новые постановки, но и репетировать их. Других — формат утверждения будущих проектов. Среди озвученных идей — постоянная музыкальная лаборатория, студия, принимающая на оцифровку домашние архивы с возможностью дальнейшего их опубликования, а также абсолютная прозрачность творческих процессов — каждая творческая группа, собирающаяся не только проводить мероприятие, но обдумывать его, может объявить об этом через специальное табло, чтобы каждый пришедший в библиотеку мог к ним присоединиться.

С другой стороны, предугадать, кто будет посетителем библиотеки нового формата, нельзя. В предыдущей «версии» она была разбросана по центру, посетители, приходившие за музыкальными нотами на Театральную, могли сильно отличаться от клиентов отдела татарской литературы. Кроме того, здание НКЦ окажется пунктом между Кремлевской набережной и новым экстрим-парком, а также строящимся у холма амфитеатром Парка знаний.

Понятно, что Национальным культурным центром с пустующим музеем, арендным рестораном, изредка прибывающими автобусами с туристами и закрытостью для большинства сообществ новый проект точно быть не должен. Как и просто большим ДК, повторяющим структурно и идеологически отремонтированный «Сайдаш», ДК имени Саид-Галеева или «Московский». А может он стать местом, осмысляющим жизнь республики с точки зрения современности и истории, формируя уникальную республиканскую идентичность. Неслучайно именно в этом году засияла новым блеском 40-метровая стела Свободы «Хоррият».



1 / 29 Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин