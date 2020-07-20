М-12 превратит Татарстан в «практически Подмосковье»

Перспектива жить вдоль долгожданной скоростной автомагистрали устраивает далеко не всех

Фото: Максим Платонов

Мегапроект скоростной платной трассы М-12 свяжет Казань и Москву новой дорогой, по которой из одной столицы в другую можно будет добраться за 6,5 часа. Проложить дорогу планируется в основном в безлюдной местности, к тому же в Татарстане расположен небольшой участок магистрали, который затронет лишь несколько населенных пунктов. Как выяснило «Реальное время», жители этих мест воспринимают грядущее соседство со скоростной трассой по-разному — некоторые уже не без удовольствия называют свои поселки «новым Подмосковьем», а некоторые борются за то, чтобы отвести М-12 подальше от своих домов.

До Москвы с ветерком

Во время визита в Татарстан премьер-министр России Михаил Мишустин фактически дал старт строительству трассы М-12 «Москва— Казань» — одному из крупнейших проектов российской дорожной отрасли. Предполагается, что строительство начнется уже в этом году, а завершится к 2024 году. При этом трасса является частью еще более крупного проекта магистрали «Европа — Западный Китай».

Платная М-12 пройдет от Москвы до Казани в обход столицы республики, вдоль трассы М-7, и будет короче примерно на 25 км. Напомним, что протяженность действующей автодороги — около 820 км. Стоимость строительства М-12 превысит 650 млрд рублей. Ожидается, что по новой трассе можно будет доехать от Казани до Москвы за 6,5 часов, до Санкт-Петербурга — за 12 часов.

В рамках строительства этой трассы в Татарстане появятся два важных объекта. Первый — еще один мост через Волгу, протяженность которого составит более трех километров. Второй — отрезок Шали — Бавлы — «мощная связка между федеральными трассами М-5 и М-7», как его назвал Хуснуллин. Часть этой трассы в 145 км практически построена.

Во время визита в Татарстан премьер-министр России Михаил Мишустин фактически дал старт строительству трассы М-12 «Москва — Казань». Фото tatarstan.ru

На всем протяжении трассы живет 40% населения страны — 62 млн человек, рассказал во время визита Мишустина вице-премьер Марат Хуснуллин. При этом в Татарстане трасса пройдет все же в обход Казани и затронет лишь небольшие поселения неподалеку от столицы Татарстана. «Реальное время» пообщалось с жителями этих населенных пунктов и узнало, как они относятся к будущему соседству со скоростной трассой — есть те, кто видят в этом безоговорочные плюсы, а есть те, кто хотели бы видеть ее как можно дальше от себя.

Как Лаишевский районе превращается в «новое Подмосковье»

Известный казанский журналист, руководитель департамента по связям с общественностью «Банка Казани» Денис Шишканов живет в деревне Травкино Лаишевского района и не скрывает радости в связи со строительством М-12. Хотя признает: не всем в Травкино новости о появлении трассы пришлись по душе. Трасса будет проходить в километре от его дома.

— Дорога нужна, будут только плюсы от этой дороги. Транспортные развязки, новые дороги — я положительно к этому отношусь. У нас в группе [в WhatsApp] пишут: вот, из-за дороги будет шум — какой шум? Во-первых, куда от этого деваться — у нас дороги и так со всех сторон, и куда от этого деваться. Во-вторых, экраны же поставят — на всех таких дорогах они есть. Заодно, мне кажется, когда будут эту дорогу строить и близлежащие дороги в порядок приведут, — рассуждает Шишканов.

Несомненный плюс, по его мнению, в возможности быстро добраться до ближайших крупных городов и столицы. «Я смогу за 6,5 часов доехать из дома до Москвы. Подмосковье, практически! В Москве можно шесть часов в пробках простоять и только за МКАД выехать, а тут — за 6,5 часов до Казани», — говорит Денис Шишканов.

В Тургае бьются против близости с М-12

Иная ситуация у жителей поселка Тургай — в первоначальном варианте трасса должна была пройти прямо через поселок. Как рассказывает местная жительница Карина Нигматуллина, для того, чтобы этого не произошло, жителям поселка пришлось обращаться в администрацию района и республиканский Минтранс. В итоге расположение трассы все же готовы сдвинуть — сейчас, по словам Нигматуллиной, она намечена примерно в 200 метрах от поселка. По словам Нигматуллиной, владельцам участков, которые изначально попадали под дорогу, сейчас уже начали выдавать разрешения на строительство — значит, дорога там не пройдет. Но все равно такое близкое «соседство» жителей не радует.

— Я бы не сказала, что меня устраивает эта трассировка. Пусть она идет не через поселок, она идет примерно в 200 метрах — мы же приобрели участок примерно на краю третьей очереди. 200 метров для частного сектора — это мало. Плюс, она задевает соседний поселок Любимово. Мы собирали подписи, писали письмо в министерство по транспорту, администрацию Лаишевского района и самим трассировщикам с просьбой перенести трассу еще ниже, чтобы вообще ни один населенный пункт не задеть — рассказала Нигматуллина «Реальному времени».

Неподалеку от Тургая расположен поселок Зимняя Горка — трасса М12 пройдет прямо по нему. При этом коммерческий директор ООО «Эгида+» Разиль Шавалиев, живущий в поселке Бима (рядом с Зимней Горкой), видит больше положительных сторон от новой магистрали.

— Рядом с дорогой должна появиться какая-то инфраструктура, будет какое-то развитие. А имущество тех, кто там рядом находится, получит бо́льшую капитализацию, — уверен он.

Кроме того, прямая дорога до Москвы, по его мнению, является несомненным плюсом для Татарстана. Среди отрицательных моментов он назвал ущерб природе в виде выхлопных газов от автомобилей.

«Трасса внесет какие-то коррективы в жизнь поселка»

Как рассказывает житель села Никольское Сергей Трусов, трасса М-12 проходит примерно в километре от этого населенного пункта — примерно так же, как и в Травкино. При этом дорога пройдет через места, фактически превратившиеся в пустырь, — в освоении этого участка он видит положительный момент. В целом же он относится к ней нейтрально.

— Внесет какие-то коррективы в жизнь поселка — определенные неудобства для местных жителей все равно будут. Для государства это выгодно, удобно. Для местных… не сильно затронет жизнь. Все равно эта трасса платной будет. Разве что усилится загазованность. Ну и будет очень удобно для тех, чья работа связана с транспортом — перевозки и прочее — полагает он.

Трехкилометровый мост через Волгу, который предусматривает трасса, пройдет южнее сел Шеланга и Кзыл-байрак. Фермер из Шеланги Мурат Сиразин этим фактом крайне обеспокоен — по его мнению, это может навредить местной природе

— Я отношусь к этому [соседству] отрицательно, если через Кзыл-Байрак пройдет. Заповедные леса, я думаю, этой дорогой уничтожат. Будет сюда и народ ездить, будет как проходной двор. Для меня это важно, я хочу, чтобы здесь в лесах были животные. Кабаны, лоси, олени. Если дорога появится — сюда же приедут и охотники, — полагает он.