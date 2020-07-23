Татарстан оказался в числе регионов, где внедрят интеллектуальные транспортные системы
Росавтодор отобрал 22 региональных проекта по внедрению интеллектуальных транспортных систем (ИТС), в том числе и из Татарстана. На их развитие в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги» в 2020 году выделят более 3,3 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на АНО «Национальные приоритеты».
Реализацию региональной части программы планируется осуществить в 2020—2024 годах. Целью проекта является автоматизация процессов управления дорожным движением.
В сообщении сказано, что в Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) поступило 56 заявок от 50 субъектов РФ. Финансирование на внедрение ИТС получат Татарстан, Бурятия, Дагестан, Саха (Якутия), а также Архангельская, Белгородская, Волгоградская, Вологодская, Ивановская, Кемеровская, Курская, Орловская, Ростовская, Рязанская, Самарская, Саратовская, Свердловская и Тульская области. Среди прошедших конкурс округов: Алтайский, Краснодарский, Ставропольский и Ханты-Мансийский автономный округ.
В ИТС входят подсистемы видеонаблюдения и мониторинга параметров транспортных потоков, светофорного управления, экологических параметров, весогабаритного контроля ТС, контроля общественного транспорта, соблюдения ПДД.
Напомним, на установку системы из федерального бюджета Татарстан получит 370 млн рублей.ОбществоИнфраструктура Татарстан
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