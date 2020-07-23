Очевидцы засняли потоп на проспекте Победы и в 10-м микрорайоне

Фото: соцсети

В Казани после дождя затопило проспект Победы и 10-й микрорайон города. Видео прислали «Реальному времени» очевидцы.

Также, по данным читателя, на дороге по улице Юлиуса Фучика разрушилась дорога, и от одной полосы практически ничего не осталось.

Вновь поплыли по проспекту Победы автомобили.

Ранее «Реальное время» опубликовало подборку с последствиями сильного ливня в центре Казани.

Синоптики Гидрометцентра Татарстана предупредили о грозе и сильном ветре в Казани сегодня вечером. Локально в некоторых районах может пройти град.

