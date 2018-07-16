АО Газпром межрегионгаз Казань
Общая информация
АО «Газпром межрегионгаз Казань» является основным поставщиком природного газа в Республике Татарстан.
Предприятие учреждено как совместный уполномоченный оператор Правительства Республики Татарстан и ООО «Газпром межрегионгаз» (ПАО «Газпром») по закупке природного газа, его реализации потребителям республики, обеспечения текущих платежей и реструктуризации дебиторской задолженности потребителей.
АО «Газпром межрегионгаз Казань» поставляет более 14 млрд. куб. м. природного газа в год для 3000 предприятий и организаций РТ. По объемам годовой поставки входит в пятерку крупнейших региональных поставщиков природного газа в России.
Основными потребителями природного газа в Республике Татарстан являются предприятия энергетического сектора. Потребляя более 60% поставляемого в республику газа, данные предприятия вырабатывают электрическую и тепловую энергию для всех отраслей промышленности региона, полностью обеспечивая их потребности.
Генеральный директор компании — Ханбиков Ринат Сагитович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420015, г. Казань, ул. Подлужная, 19
- Телефон: (843) 235-07-80
- Email: tgi@tgi.tol.ru
- Сайт: www.tatgazinvest.ru
Дата последнего обновления: 16.07.2018