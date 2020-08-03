Сабиров Ринат Касимович

Общая информация

Родился 26 июля 1967 года в Казани. С 1986 по 1988 год служил в Вооруженных силах СССР. Окончил КГУ, с 1991 по 1996 год — аспирант, младший научный сотрудник КГТУ (КХТИ). Прошел обучение по программе MBA Государственного университета штата Колорадо. Кандидат химических наук.

С 1996 по 2003 год — главный специалист коммерческого отдела, начальник отдела маркетинга ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг».

В 2003 году — главный референт организационного отдела Аппарата Президента РТ, с 2003 по 2006 год — советник Премьер-министра Татарстана по вопросам нефтегазохимического комплекса, в 2006–2008 годах — начальник отдела по вопросам нефтегазохимического комплекса Аппарата Кабмина республики.

В 2008–2010 годах — помощник Премьер-министра РТ по вопросам нефтегазохимического комплекса. С 2010 по июль 2020 года — помощник Президента Татарстана.

Награжден медалями «В память 1000-летия Казани», «В ознаменование добычи трехмиллиардной тонны нефти Татарстана» и «За доблестный труд». Лауреат Государственной премии РТ в области науки и техники, заслуженный химик Республики Татарстан.

С июля 2020 г. — генеральный директор АО «Газпром межрегионгаз Казань»

Женат. Вместе с супругой воспитывает дочь и сына.

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