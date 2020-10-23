Республиканский Фонд поддержки лиц, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков
Общая информация
Республиканский Фонд поддержки лиц, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков был создан 9 марта 2018 года Указом Президента Республики Татарстан № 219-УП Р.Н. Миннихановым. 20 июня 2018 года Фонд был зарегистрирован в качестве юридического лица. Учредитель Фонда — Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан.
Фонд является некоммерческой организацией, созданной для поддержки участников долевого строительства, в том числе граждан, признанных пострадавшими в соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12 августа 2016 года № 560/пр «Об утверждении критериев отнесения граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, к числу пострадавших граждан и правил ведения реестра пострадавших граждан».
Руководитель — Новиков Иван Александрович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420099, ул Калинина, 30
- Телефон: (843) 500-51-36
- Email: main@fpdrt.ru
- Сайт: https://fpdrt.ru/
Дата последнего обновления: 23.10.2020