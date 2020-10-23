Республиканский Фонд поддержки лиц, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков

Общая информация

Республиканский Фонд поддержки лиц, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков был создан 9 марта 2018 года Указом Президента Республики Татарстан № 219-УП Р.Н. Миннихановым. 20 июня 2018 года Фонд был зарегистрирован в качестве юридического лица. Учредитель Фонда — Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан.

Фонд является некоммерческой организацией, созданной для поддержки участников долевого строительства, в том числе граждан, признанных пострадавшими в соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12 августа 2016 года № 560/пр «Об утверждении критериев отнесения граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, к числу пострадавших граждан и правил ведения реестра пострадавших граждан».

Руководитель — Новиков Иван Александрович.

Дата последнего обновления: