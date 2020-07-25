После начала дождей количество утонувших на водоемах Татарстана резко сократилось

Фото: МЧС РТ

За неделю в Татарстане на водоемах погибли 4 человека, в том числе 2 ребенка. Спасены были два человека. Такие данные озвучили сегодня на субботнем совещании в Доме правительства РТ.

Дети утонули в Нурлатском и Мамадышском районах. Один купался в необорудованном для купания месте, второй погиб при попытке освободить рыболовную снасть, зацепившуюся за траву. В обоих случая они были без присмотра взрослых.

Отметим, что всю неделю наблюдалась неустойчивая погода, с кратковременными дождями и грозами.



Всего с начала года на водоемах республики погибли 60 человек, в том числе семь детей. С начала лета утонули 47 человек, из которых семеро — это дети.

Ранее МЧС РТ призвало муниципалитеты активнее штрафовать за купание на несанкционированных пляжах.

