Работы на «совершеннолетнем» долгострое «Свея» на Достоевского начались без дольщиков

Фото: Дарья Пинегина

«Многие конструкции потеряли свои свойства»

Эпохальное событие на рынке жилой недвижимости Казани — рабочие начали достраивать дом 57 по улице Достоевского. Легендарный «элитный» долгострой фирмы «Свей», возможно, будет закончен и сдан. Сегодня корреспондент побывал на месте строительства.

Сейчас здесь работают около десятка человек, к месту уже пригнали строительный кран. Пока что рабочие в основном занимаются демонтажем и вывозом старых конструкций. Прораб стройки отказался общаться с изданием и посоветовал обратиться в офис застройщика «Бриз».

До компании дозвониться не удалось, а вот исполнительный директор активно участвующего в стройке республиканского Фонда поддержки дольщиков Иван Новиков сообщил «Реальному времени», что строительство дома возобновилось еще в июне.

«Там сейчас проводится большой блок демонтажных работ, потому что дом стоял без строительства очень долгое время. К сожалению, многие конструкции потеряли свои свойства, и там необходимо все окна демонтировать, снять всю плитку керамогранитную. Возможно, придется стены разбирать. Параллельно у нас ведется проектная организация техобследования, и оно выдает частичные отчеты о том, что подлежит демонтажу. Соответственно, пока производим демонтажные работы, после уже начнем монтировать заново», — сказал он.

По словам Новикова, демонтажные работы закончатся в августе. Все работы планируется завершить в первом квартале 2021 года.

«К нашему дому ни мэр не приезжал, никто»

Аналогичную дату завершения стройки назвал и дольщик дома Сергей Соломахин. По его словам, дольщики волнуются из-за того, что их не пускают на объект.

«Я не знаю, с чем это связно. Раньше политика была такая, что делали объезды. Сейчас почему-то объезды не делают, и вроде общаться с дольщиками не очень-то желают в этом плане: «Что вам там делать? Подождите». Списывать это на пандемию — ну как бы на улице разрешено находиться сейчас. К «МЧС» (ЖК «МЧС») приходят, и мэр приезжал, и собрания проходили. И как бы уже не спишешь на коронавирус. Что, на тех людей, в «МЧС», не действует? Вакцинированы, что ли? А почему нашему дому нельзя сделать?.. К нашему дому ни мэр не приезжал, никто, никого почему-то нет», — пожаловался Соломахин.



По его словам, сейчас рабочие убирают старую кровлю, фасад, вентиляционные и лифтовые шахты. В фонде сказали, что уже лифты новые заказаны, будут убирать стены и делать новые.

По его словам, сейчас рабочие убирают старую кровлю, фасад, вентиляционные и лифтовые шахты

«Поэтому у дольщиков сейчас возникает вопрос — почему не пускают, и нет контроля никакого. То есть как бы понятно, что в следующем году достройка должна закончиться, но время идет. Люди просто начинают сомневаться в том, все ли сделают. И сомнения могут быть такие, что не отштукатурят ли все старое, поэтому нас не пускают. Как бы деньги выделены. Так нельзя, конечно, говорить, но мнение такое может сложиться — почему вдруг людей не пускают. Были объезды, все. А сейчас что-то изменилось. И волнение дольщиков по этому поводу есть», — заключил Соломахин.

«Совершеннолетний» долгострой

Дом на Достоевского — один из самых старых долгостроев Казани, с 18-летней историей. Его начали строить еще в 2002 году. Дом на 373 квартиры площадью 33,4 тыс. кв. метров начинало строить ООО «Фирма «Свей» Рашида Аитова, впоследствии эта компания обанкротилась.

Многие дольщики ожидают достройки с 2005 года. В декабре 2019-го наблюдательный совет «Дом.рф» принял решение выделить Татарстану на решение проблем обманутых дольщиков 5,5 млрд рублей. Деньги предназначены не только для дома на Достоевского, но и для трех домов «фоновского» ЖК «МЧС». Их уже начали достраивать, и вот сейчас очередь дошла и до объекта «Свея».

В апреле этого года Арбитражный суд Татарстана назначил Фонд защиты прав дольщиков РТ застройщиком дома. Однако проблемы с этим решением не закончились — дольщики жаловались на трещины в стенах, а казанцы заметили раму пластикового окна, готовую сорваться с одного из верхних этажей.

1 / 11 Дарья Пинегина

Дарья Пинегина

Дарья Пинегина

Дарья Пинегина

Дарья Пинегина

Дарья Пинегина

Дарья Пинегина

Дарья Пинегина

Дарья Пинегина

Дарья Пинегина

Дарья Пинегина

Дарья Пинегина, фото автора