Комитет Гос Совета РТ по государственному строительству и мсу
Общая информация
Комитет осуществляет законопроектную работу, предварительное рассмотрение и подготовку вопросов, относящихся к ведению Государственного Совета Республики Татарстан, контроль за соблюдением и исполнением законов и нормативных правовых актов Государственного Совета Республики Татарстан по следующим основным направлениям:
1) основы конституционного строя Республики Татарстан;
2) вопросы федеративного устройства;
3) организация государственной власти Республики Татарстан;
4) вопросы формирования органов государственной власти и иных государственных органов Республики Татарстан, за исключением вопросов, отнесенных к ведению других комитетов Государственного Совета Республики Татарстан;
5) статус Государственного Совета Республики Татарстан, его органов, депутатов Государственного Совета Республики Татарстан;
6) местное самоуправление, за исключением наделения органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по вопросам, относящимся к ведению других комитетов Государственного Совета Республики Татарстан;
7) законодательство о выборах и референдумах;
8) государственные символы Республики Татарстан;
9) государственные награды и почетные звания Республики Татарстан;
10) государственная гражданская служба и муниципальная служба;
11) административно-территориальное устройство Республики Татарстан;
12) межпарламентское сотрудничество;
13) иные вопросы, отнесенные к ведению комитета
Руководитель - Хабибуллин Альберт Галимзянович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420060, г. Казань, пл. Свободы, 1, каб. 715
- Телефон: (843) 267-64-21
- Email: gosstr@gossov.tatarstan.ru
- Сайт: http://www.gossov.tatarstan.ru/komitet/show/3
Дата последнего обновления: 20.09.2017