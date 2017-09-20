Комитет Гос Совета РТ по государственному строительству и мсу

Общая информация

Комитет осуществляет законопроектную работу, предварительное рассмотрение и подготовку вопросов, относящихся к ведению Государственного Совета Республики Татарстан, контроль за соблюдением и исполнением законов и нормативных правовых актов Государственного Совета Республики Татарстан по следующим основным направлениям:



1) основы конституционного строя Республики Татарстан;



2) вопросы федеративного устройства;



3) организация государственной власти Республики Татарстан;



4) вопросы формирования органов государственной власти и иных государственных органов Республики Татарстан, за исключением вопросов, отнесенных к ведению других комитетов Государственного Совета Республики Татарстан;



5) статус Государственного Совета Республики Татарстан, его органов, депутатов Государственного Совета Республики Татарстан;



6) местное самоуправление, за исключением наделения органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по вопросам, относящимся к ведению других комитетов Государственного Совета Республики Татарстан;



7) законодательство о выборах и референдумах;



8) государственные символы Республики Татарстан;



9) государственные награды и почетные звания Республики Татарстан;



10) государственная гражданская служба и муниципальная служба;



11) административно-территориальное устройство Республики Татарстан;



12) межпарламентское сотрудничество;



13) иные вопросы, отнесенные к ведению комитета

Руководитель - Хабибуллин Альберт Галимзянович

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