Ринат Сабиров закроет вентиль хроническим должникам «Газпрома» в Татарстане

Бессменного Рината Ханбикова разменяли на мировую по «Аммонию»?

Финальный кадр в череде ротаций первых лиц татарстанских структур «Газпрома»: после 22 лет бессменного руководства АО «Газпром межрегионгаз Казань» ушел с поста генерального директора 61-летний Ринат Ханбиков, считавшийся одной из наиболее влиятельных фигур в структурах «Газпрома» до его конфликта с Внешэкономбанком. С завтрашнего дня новым гендиректором становится помощник президента Татарстана по ТЭК Ринат Сабиров, который, скорее всего, замкнет цепочку кадровых назначений. До этого год назад оставил пост главы компании «Газпром трансгаз Казань» 65-летний аксакал Рафкат Кантюков. В промышленных кругах ожидают ужесточения платежной дисциплины — вплоть до ограничений для хронических должников.

Сабиров «завербовался» в «Газпром» на 3 года

Нового гендиректора АО «Газпром межрегионгаз Казань» Рината Сабирова представляли сегодня коллективу компании премьер-министр РТ Алексей Песошин и заместитель генерального директора по реализации и транспортировке газа ООО «Газпром межрегионгаз» Юрий Пахомовский. Вопреки традиции, церемония представления проходила в закрытом режиме и в отсутствие прессы. Ни одно татарстанское СМИ не было приглашено, хотя, возможно, что это было сделано из соображений безопасности по понятным причинам.

По окончании церемонии пресс-служба президента Татарстана распространила официальное сообщение. В нем говорится, что за время работы в компании Ринат Ханбиков «проявил себя как опытный организатор и профессионал своего дела», проведя большую работу по «укреплению платежной дисциплины в сфере поставок газа». Так, с 2015 года в республике фиксируется снижение уровня задолженности. «Хочу поблагодарить вас за проделанную работу. Уверен, что ваши профессиональные качества и богатейший опыт будут и впредь востребованы», — сказал премьер-министр РТ, обращаясь к Ринату Ханбикову.

В свою очередь заместитель генерального директора по реализации и транспортировке газа ООО «Газпром межрегионгаз» Юрий Пахомовский высказал пожелание новому руководителю Ринату Сабирову сохранить «высокий уровень платежей за газ», рассказал «Реальному времени» один из участников закрытой встречи. По информации источников, Ринат Сабиров вступает в полномочия гендиректора АО «Газпром межрегионгаз Казань» не сегодня, а с завтрашнего дня. Контракт с ним подписан на 3 года — до 21 июля 2023 года.

Нового гендиректора АО «Газпром межрегионгаз Казань» Рината Сабирова представляли сегодня коллективу компании премьер-министр РТ Алексей Песошин и заместитель генерального директора по реализации и транспортировке газа ООО «Газпром межрегионгаз» Юрий Пахомовский

Ханбиков остается в советниках

Ринат Ханбиков, бессменно руководивший компанией на протяжении 22 лет, ушел с поста гендиректора в связи с истечением трудового контракта с 14 июля этого года. До этого он неоднократно продлевался прежним руководством «Газпром межрегионгаза», которое сменилось год назад. С этого момента в регионах началась смена первых лиц дочерних компаний сбытовой структуры «Газпрома», отвечающей за сборы платежей за газ по стране.

Впрочем, Ринат Ханбиков не уходит из татарстанской «дочки» «Газпрома». Как сообщил сегодня заместитель генерального директора по реализации и транспортировке газа ООО «Газпром межрегионгаз» Юрий Пахомовский, он остается в компании в должности советника генерального директора АО «Газпром межрегионгаз Казань». Ни сам Сабиров, ни Ханбиков не захотели прокомментировать «Реальному времени» произошедшие изменения в управлении компании, ссылаясь на сильную занятость. «Тороплюсь на заседание совета директоров», — быстро проговорил в трубку Ринат Сабиров. Строго говоря, сегодня он, что называется, еще без командирских погон.

Цель — 100%-ная собираемость платежей

Одной из главных задач нового главы в «Газпроме» считают поддержание высокого уровня — свыше 99% — платежей за газ. «На протяжении 22 лет план по сбору платежей за газ выполнялся почти на 100%», — отмечают в окружении первого руководителя АО «Газпром межрегионгаз Казань». «Татарстан отличается от других проблемных регионов, здесь не допускали больших долгов. Да, есть проблема с долгами Уруссинской ГРЭС, но не мы эту кашу заварили (долг свыше 663 млн рублей, — прим. авт.), — говорит собеседник, давая понять, что в урегулирование этой проблемы придется «впрягаться» новому руководителю. — Вообще, от «Газпрома» звучали исключительно комплименты».

На вопрос «Реального времени», как долго Ринат Ханбиков собирается оставаться советником и помогать входить в дела Ринату Сабирову, собеседник уклончиво ответил: «Время покажет». В промышленных кругах опасаются, что независимый аудит может выявить «старые долги». «Стоит ждать ужесточения платежной дисциплины — вплоть до введения ограничений по подаче газа для хронических должников», — считают на одном из крупных предприятий Татарстана.

Одной из главных задач нового главы в «Газпроме» считают поддержание высокого уровня — свыше 99% — платежей за газ

«Что на этой должности главное? — рассуждает Камил Абдуллин, долгие годы проработавший в «Газпром межрегионгаз Казань» (в том числе с 2000 года заместителем Ханбикова, с 2005 по 2010 год его первым замом). — Руководитель «Газпром межрегионгаз Казань» должен хорошо знать республику и первых лиц — руководителей предприятий: именно с ними ему необходимо взаимодействовать, чтобы выстраивать отношения по горизонтали и только в крайнем случае поднимать их на более высокий уровень. Задач в республике очень много. Газ — только одна из них. Он гарантирует энергообеспечение и безопасность предприятий. У Сабирова эта компетентность есть. Он всех знает, и все его знают. А наладить контакты в «Межрегионгазе» в Москве и Санкт-Петербурге — это дело наживное».

По его словам, «эта структура очень важная и ответственная. Можно сказать, что ее отцом-основателем был Рустам Нургалиевич: без него она никогда бы не поднялась и стала тем, чем является теперь». Абдуллин вспомнил в разговоре с «Реальным временем» про самые трудные времена. В 1998 году «живые» платежи составляли всего 2 процента. В то время никто их тех предприятий республики, кто получал газ, не мог за него рассчитаться, отдавали товарной продукцией, но при этом нужно было их ни в коем случае не отключать.

Камил Абдуллин говорит, что тогда были огромные долги за газ и в целом в «Межрегионгазе», и в Татарстане. По его мнению, наша республика, имея 2—3 миллиарда рублей долгов за газ, выбралась из этой ситуации только благодаря компетенции и организационным способностям в то время премьер-министра Минниханова, который, по сути, взял управление в свои руки. «Мы были только исполнителями», — замечает Абдуллин. Если бы не его сила, уверенность в том, что все можно поменять, и смелость, ничего бы не удалось. Премьер-министр в тот период лично проводил все штабы по неплатежам. И газовики эту ситуацию шаг за шагом разруливали.

В результате работа, которую организовал кабинет министров, позволила предприятиям республики сдвинуть ситуацию с неплатежами с мертвой точки. «Тогда были векселя «Ак Барс Банка», которые «не ходили» за пределы Татарстана. Никто не верил, что мы избавимся от этих векселей и переведем живые деньги. Тем не менее все удалось. К 2000 году стали стопроцентно живые платежи: мы стали одной из лидирующих компаний», — рассказывает Абдуллин.

По мнению Камила Абдуллина, Ринат Сабиров глубоко погружен в отрасль нефтехимии, вплотную занимался вопросами строительства таких объектов, как ТАНЕКО, «Аммоний» и других

Он полагает, что если бы не эти штабы с Миннихановым во главе, «республика бы плюхалась, как все остальные субъекты, до 2004—2005 годов. В соседней Башкирии ситуация обстояла намного хуже. Татарстан же тогда резко вышел в лидеры, в первую тройку». Одним словом, собеседник убежден, что львиная доля успеха в этой отрасли принадлежит Минниханову.

По мнению Камила Абдуллина, Ринат Сабиров глубоко погружен в отрасль нефтехимии, вплотную занимался вопросами строительства таких объектов, как ТАНЕКО, «Аммоний» и других. «Думаю, он справится. У него высокая компетенция с точки зрения понимания экономических и организационных вопросов. Это удачная находка», — заявил «Реальному времени» Абдуллин.



Отставка после мировой вокруг «Аммония»

Впрочем, нельзя не отметить, что отставка Рината Ханбикова совпала по времени с окончанием процесса банкротства АО «Аммоний». Как известно, основатель этого проекта не смог договориться с ВЭБ о реструктуризации долга в $1,5 млрд, после чего ГК уступила долговые обязательства структурам Троценко.

Все это время циркулировали слухи об отставке Рината Ханбикова, но всякий раз прогнозы не сбывались. Наконец, на прошлой неделе мировое соглашение было утверждено Арбитражным судом Татарстана, а сам Ханбиков до этого успел получить отступные в $400 миллионов.