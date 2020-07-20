Купание в потоке, потерянные номера и смытые дороги: как Казань затопило воскресным ливнем

Буйство стихии продолжилось и утром

Накануне вечером Казань накрыл сильный ливень, продолжавшийся около часа, — и в течение ночи МЧС республики объявляло штормовое предупреждение из-за угрозы буйства стихии. В результате несколько улиц города оказались затоплены. Причем, как сообщают пользователи социальных сетей, вода не ушла с улиц и сегодня. Так, утром появились кадры затопленной улицы Арбузова — вода там по-прежнему достигала бамперов машин.

Сильнее всего пострадали дороги в поселке Нагорный под Казанью. На опубликованных накануне видеозаписях было видно, что вода на улицах поселка поднимается выше уровня колес у автомобиля. Сегодня же читатель «Реального времени» прислал видео, на котором запечатлено — одна из дорог в поселке фактически превратилась в ручей.



В схожем состоянии оказался и авторынок в Ново-Савиновском районе — автомобили с низкой посадкой уходили там в воду практически наполовину. Один из пассажиров автобуса выложил кадры «наводнения» в салоне общественного транспорта. Вместе с тем во дворах на Четаева заметили некоего мужчину, который решил воспользоваться ситуацией и искупаться.

Потерянные номера

Под водой оказались и улицы в других районах города. Так, появлялись сообщения о затопленных дворах по улицам Гагарина в Московском районе, Лукина в Авиастроительном районе, Четаева в Ново-Савиновском районе, Губкина в Советском.

В потоках воды некоторые водители, судя по всему, остались без номерных знаков. Вечером неизвестный вывесил сразу несколько таких потерянных госномеров на заборе возле трамвайного депо в районе Компрессорного. Пользователи соцсетей одобрили такой поступок — возможно, благодаря этому неизвестному кому-то не придется искать номера по всему Сибирскому тракту.

Отметим, что сегодня синоптики не исключают повторение ситуации, но уже за пределами Казани. Так, по сообщению Гидрометцентра республики, днем в районах Татарстана возможен сильный дождь, местами с грозой. Ветер также может усилиться до 15—20 м/с.

Александр Артемьев