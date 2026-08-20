Дебют Стася и травма Алистрова: «Ак Барс» уступил «Динамо» в товарищеской встрече

Казанцы проиграли москвичам со счетом 3:5

«Ак Барс» провел третий товарищеский матч в рамках летних предсезонных сборов. Команда Анвара Гатиятулина уступила в Москве местному «Динамо» со счетом 3:5. О деталях встречи — в материале «Реального времени».

Андрей Стась дебютировал за «Ак Барс»

После матчей против татарстанских команд («Нефтяника» и «Нефтехимика») «Ак Барс» пожаловал в Москву. В столице его ждало «Динамо» под руководством Леонида Тамбиева. Специалист, который возглавил «бело-голубых» в это межсезонье, уже привнес свой фирменный стиль в игру команды. Да и состав «Динамо» довольно серьезно поменялся. Клуб усилился несколькими качественными исполнителями, постаравшись укомплектовать четыре боеспособных звена.

«Ак Барс», напротив, в это межсезонье пока что испытывает колоссальные трудности при работе на трансферном рынке. До начала нового регулярного чемпионата КХЛ всего две недели, а из свежих приобретений у казанцев лишь Алексей Бывальцев и Андрей Стась. Причем последнего «Ак Барс» официально объявил буквально за пару часов до матча с «Динамо».

— Очень рад присоединиться к титулованному клубу с такой большой историей. Со многими в команде знаком, пересекались по ходу карьеры. «Ак Барс» — топ-клуб, который всегда претендует на самые высокие места. С нетерпением жду начала сезона, все знают, как здорово в «Татнефть Арене» поддерживают свою команду. Поэтому мы ждем всех болельщиков на первых домашних играх сезона, — поделился первыми эмоциями Стась от перехода в «Ак Барс» в беседе с клубной пресс-службой.

Как и прогнозировалось, опытный 37-летний нападающий был приобретен «Ак Барсом» для места в третьем звене. На матч с «Динамо» Стась вышел в сочетании с Владимиром Алистровым и Равилем Якуповым. Понятно, что пока эта тройка условна, и, скорее всего, в сезоне Андрей Стась будет играть с иными партнерами в звене.

Дневной матч — как следствие, пустые трибуны

Матч между «Ак Барсом» и «Динамо» начался в 14:00 по московскому времени. Время непривычное, учитывая будний день. Однако будто бы оба клуба изначально не настраивались на повышенное внимание зрителей к своей встрече. Казанцы прилетели в Москву чисто на игру и сразу по окончании матча поехали в аэропорт, чтобы вернуться в столицу Татарстана и продолжить подготовку к сезону на базе. «Динамо» организовало только трансляцию на платформе «ВКонтакте», не договариваясь с КХЛ о показе матча на телеканале.

Логично, что трибуны на «ВТБ Арене» сегодня были преимущественно пусты. Хотя, к примеру, генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин сидел в компании нападающего Михаила Фисенко. Ожидалось, что 36-летний форвард передумает в вопросе завершения карьеры и подпишется еще на год с казанцами. Однако Фисенко к августу ответа так и не дал, собирается ли он продолжать профессионально играть в хоккей. Поэтому, собственно, «Ак Барс» подсуетился и приобрел Стася.

Белорусский нападающий сегодня был неплох на точке вбрасываний (8 из 11), выходил даже в большинстве «Ак Барса». Любопытно, в какой все-таки роли предстанет Стась в первых играх нового сезона.

В списке травмированных у «Ак Барса» — Терехов, Хмелевский, а теперь еще и Алистров

Пока что главная проблема августа для «Ак Барса» — постоянно пополняющийся список травмированных. Ранее казанцы лишились из-за повреждений Семена Терехова и Александра Хмелевского. Сегодня к ним добавился и Владимир Алистров, сроки восстановления которого пока не ясны.

Состав «Ак Барса» и так выглядит сейчас очень усеченным. А травмы нескольких ведущих игроков дают понять, что Анвару Гатиятулину, скорее всего, придется рассчитывать на молодежь в первых играх нового сезона. К примеру, неплохой шанс заявить о себе есть у того же Тимофея Жулина, который последние два сезона регулярно привлекается летом к играм с первой командой, но потом все равно спускается в «Барс». Хочется увидеть в матчах КХЛ в том числе Малика Саберзянова, Рашита Самигуллина и других талантливых молодых воспитанников казанской академии.

Второе поражение «Ак Барса» в трех товарищеских встречах в августе

Что касается матча с «Динамо», то «Ак Барс» уступил. Казанцы не выглядели на голову хуже столичных, скорее сказался уровень исполнительского мастерства хоккеистов «Динамо». У «Ак Барса» заброшенными шайбами отметились Артем Галимов и Григорий Денисенко, которые, в отсутствие «больших звезд» в команде, должны брать на себя бремя лидеров.

Казанцы продолжают пребывать пока что в откровенно сыром виде. Это касается и игры, и сплоченности состава. Анвару Гатиятулину и его тренерскому штабу приходится работать в очень непростых условиях. Не исключено, что команду будет снова ожидать тяжелый сентябрь. Хотя окончательные выводы по предсезонке «Ак Барса» можно будет сделать в конце августа, после Кубка мэра Москвы. Первый матч против минского «Динамо» у казанцев запланирован на 27 августа.

— Идет предсезонная подготовка, все под нагрузками, уровень мастерства не самый высокий. И я, и большинство коллег в первую очередь смотрим на то, какие решения принимают игроки, выполняют ли то, что мы тренируем. Обычный предсезонный матч. Согласен, что накал был — никто не хотел уступать. Но для нас это пища для размышлений, впереди еще турнир в Москве, так что будем смотреть и работать над поставленными задачами, — такими словами резюмировал встречу с «Динамо» главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин.

«Динамо» (Москва) — «Ак Барс» (Казань) — 5:3 (1:1, 1:0, 3:2)

20 августа. «ВТБ Арена»

1:0 Тертышный (Новиков, Летунов, 16:29)

1:1 Галимов (Семенов, Марченко, 19:52)

2:1 Римашевский (Уил, Пыленков, 37:01, бол.)

2:2 Денисенко (Пустозеров, Лямкин, 43:17)

3:2 Сикьюра (Уил, 48:35)

4:2 Коростелев (Шараканов, 57:07)

5:2 Меликов (Бондарь, Зборовский, 58:35, п.в.)

5:3 Галимов (Миллер, Бывальцев, 59:59)

Вратари: Моторыгин — Билялов