Москва вынесет на Генассамблею ООН три инициативы по космической безопасности

Москва выступает за многосторонний юридически обязывающий документ

Фото: Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Российская делегация подготовила три проекта резолюций, касающихся недопущения гонки вооружений в космосе. Документы будут представлены на рассмотрение Первого комитета 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом на заседании Конференции по разоружению в Женеве заявил постпред РФ при Отделении ООН Геннадий Гатилов.

— Российская Федерация намерена внести на рассмотрение Первого комитета 81-й сессии ГА ООН проекты резолюций, имеющих прямое отношение к задаче предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве, — передает его слова ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что Москва последовательно выступает за разработку и принятие многостороннего юридически обязывающего соглашения. Такой документ должен содержать запрет на размещение любых видов оружия в космическом пространстве, а также на применение силы или угрозу силой в отношении космических объектов.

В числе предлагаемых Россией инициатив — резолюции:

«Дальнейшие практические меры по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве»;

«Меры по обеспечению транспарентности и укреплению доверия в космической деятельности»;

«Неразмещение первыми оружия в космосе».

Ранее по итогам переговоров на высшем уровне Москва и Нейпьидо подписали пакет из примерно 10 двусторонних документов. Среди них соглашения между «Роскосмосом» и космическим агентством Мьянмы о взаимодействии в области спутниковой навигации.

Вадим Вахрушев