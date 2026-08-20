Москва вынесет на Генассамблею ООН три инициативы по космической безопасности
Москва выступает за многосторонний юридически обязывающий документ
Российская делегация подготовила три проекта резолюций, касающихся недопущения гонки вооружений в космосе. Документы будут представлены на рассмотрение Первого комитета 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом на заседании Конференции по разоружению в Женеве заявил постпред РФ при Отделении ООН Геннадий Гатилов.
— Российская Федерация намерена внести на рассмотрение Первого комитета 81-й сессии ГА ООН проекты резолюций, имеющих прямое отношение к задаче предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве, — передает его слова ТАСС.
Дипломат подчеркнул, что Москва последовательно выступает за разработку и принятие многостороннего юридически обязывающего соглашения. Такой документ должен содержать запрет на размещение любых видов оружия в космическом пространстве, а также на применение силы или угрозу силой в отношении космических объектов.
В числе предлагаемых Россией инициатив — резолюции:
- «Дальнейшие практические меры по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве»;
- «Меры по обеспечению транспарентности и укреплению доверия в космической деятельности»;
- «Неразмещение первыми оружия в космосе».
Ранее по итогам переговоров на высшем уровне Москва и Нейпьидо подписали пакет из примерно 10 двусторонних документов. Среди них соглашения между «Роскосмосом» и космическим агентством Мьянмы о взаимодействии в области спутниковой навигации.
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