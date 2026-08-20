В 10 школах Казани реализуют проект по подготовке будущих инженеров

Образовательную программу разрабатывает КФУ, а обучать школьников будут аспиранты этого вуза

Фото: Реальное время

В 10 школах Казани создадут образовательную платформу для подготовки будущих инженеров. Школьникам предоставят современное инженерное оборудование, разработают для них учебные программы, помогут в подборе и мотивации преподавателей, а также обеспечат учащимся доступ к лабораториям вузов. Это создаст интегрированную образовательную цепочку «школа — вуз — предприятие», способствующую ранней профориентации и подготовке специалистов в области инженерии, сообщила пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Мэр Казани Ильсур Метшин подчеркнул важность данного подхода на конференции работников образования, отметив, что взаимодействие школ, высших учебных заведений и промышленности является ключевым для подготовки квалифицированных кадров. Образовательную программу разрабатывает КФУ, а обучать школьников будут аспиранты этого вуза.

мэрия Казани

Обучение будет проходить на трех уровнях: для учеников 5–6 классов предусмотрен курс «Юный инженер-конструктор», для 7–9 классов — «Разработчик робототехнических комплексов. Основы прототипирования», а для 10–11 классов — «Эксперт робототехнических комплексов». В рамках программ школьники познакомятся с важными аспектами, такими как компьютерное черчение, промышленный дизайн, робототехника и программирование, а также примут участие в практических занятиях, соревнованиях и проектной деятельности, направленной на решение реальных задач предприятий.

Этот проект продолжает усилия властей Казани по профориентации детей и их содействию в трудоустройстве. На данный момент в школах города действуют 294 класса предпрофессиональной подготовки, охватывающие 21 направление, включая химию, энергетику, медицину, IT, архитектуру, психологию, космические технологии, железнодорожное дело и предпринимательство. В этих классах обучается 7,4 тысячи школьников, которые имеют возможность изучать особенности различных профессий, посещать предприятия и проходить практику. Кроме того, школы получают лицензии на организацию обучения по профессиям непосредственно в учебных заведениях.

Никита Егоров