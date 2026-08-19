Власти отчитались о выполнении наццелей на 99% за первое полугодие

Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко

На заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам вице-премьер Дмитрий Григоренко сообщил о результатах выполнения национальных целей. По его словам, средний показатель их достижения по итогам первого полугодия достиг 99%.

— Важно понимать, как граждане видят эти положительные изменения от выполнения тех проектов, которые мы реализуем, — передает его слова ТАСС.

Ранее сообщалось, что Университет Иннополис совместно с Минпромторгом России запустил конкурсный отбор на создание 13 новых центров развития промышленной робототехники. Максимальный размер гранта для победителей составит 500 млн рублей.

Вадим Вахрушев