В Татарстане направят более 20 млрд рублей на ремонт дорог в 2026 году

Протяженность дорог местного значения в республике составляет 25 523 километра

Фото: Динар Фатыхов

В этом году на реализацию программы по модернизации дорожно-уличной сети Татарстана направят более 20 миллиардов рублей. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.

В рамках программы проводится капитальный ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием (43 объекта), с переходным типом покрытия (43 объекта), а также улиц и проездов в населенных пунктах (43 объекта). Также планируется обновление дорожно-уличной сети во всех муниципалитетах, что затронет 912 объектов. В итоге планируется привести в нормативное состояние более 1 273 километров местных дорог, из которых 55% работ уже выполнено.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Наша цель заключается не только в ремонте дорог, но и в улучшении качества жизни в каждом муниципалитете, обеспечении комфортного и безопасного передвижения по республике в любое время года, — отметил замминистра транспорта и дорожного хозяйства РТ Ранис Файзуллин.

В рамках основной программы также предусмотрено строительство и реконструкция местных дорог (44,4 км), ремонт подъездов к садовым обществам (12 км), а также подъездов к фермерским хозяйствам и животноводческим комплексам (5 км), к учреждениям отдыха для детей и молодежи (2 км).

Протяженность дорог местного значения в республике составляет 25 523 километра, из которых 11 777 км имеют асфальтобетонное покрытие, 6 257 км — щебеночное, а 7 488 км — грунтовые дороги.

Никита Егоров