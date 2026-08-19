Граждане смогут оценивать социальные учреждения через смартфоны во всех регионах

Сейчас такая возможность есть только в 30 регионах

Владимир Путин поручил главам всех регионов запустить систему электронной оценки работы социальных учреждений. Соответствующее заявление президент сделал на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

— Сильные специалисты современной инфраструктуры — это залог высокого качества работы социальной сферы. Здесь главный критерий — это, конечно, оценки самих граждан, — передает слова президента «Интерфакс».

Глава государства напомнил, что с текущего года через портал госуслуг можно оценивать качество работы образовательных, медицинских, спортивных и культурных организаций. Однако пока такой сервис действует только в 30 субъектах.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Путин призвал остальные регионы не затягивать с внедрением и синхронизировать его с цифровыми платформами, чтобы граждане могли пользоваться оценкой без затруднений, в том числе с мобильных устройств.

— Подчеркну, каждый министр, каждый вице-премьер должны предметно сотрудничать с регионами, разбираться с проблемными вопросами на местах, где отдельные направления пока проседают, — добавил президент.

Он также поручил Общероссийскому народному фронту следить за динамикой качества услуг и уровнем удовлетворенности людей. Положительные изменения должны ощущаться гражданами, а не только фиксироваться в отчетах.

Ранее сообщалось, что президенту РФ Владимиру Путину представят план реформ в экономике, состоящий из семи пунктов.

Вадим Вахрушев