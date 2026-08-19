Граждане смогут оценивать социальные учреждения через смартфоны во всех регионах
Сейчас такая возможность есть только в 30 регионах
Владимир Путин поручил главам всех регионов запустить систему электронной оценки работы социальных учреждений. Соответствующее заявление президент сделал на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
— Сильные специалисты современной инфраструктуры — это залог высокого качества работы социальной сферы. Здесь главный критерий — это, конечно, оценки самих граждан, — передает слова президента «Интерфакс».
Глава государства напомнил, что с текущего года через портал госуслуг можно оценивать качество работы образовательных, медицинских, спортивных и культурных организаций. Однако пока такой сервис действует только в 30 субъектах.
Путин призвал остальные регионы не затягивать с внедрением и синхронизировать его с цифровыми платформами, чтобы граждане могли пользоваться оценкой без затруднений, в том числе с мобильных устройств.
— Подчеркну, каждый министр, каждый вице-премьер должны предметно сотрудничать с регионами, разбираться с проблемными вопросами на местах, где отдельные направления пока проседают, — добавил президент.
Он также поручил Общероссийскому народному фронту следить за динамикой качества услуг и уровнем удовлетворенности людей. Положительные изменения должны ощущаться гражданами, а не только фиксироваться в отчетах.
Ранее сообщалось, что президенту РФ Владимиру Путину представят план реформ в экономике, состоящий из семи пунктов.
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