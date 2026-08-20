Айдар Гашигуллин сменил Айнура Саманова на посту торгпреда РФ в Киргизии

Ранее он занимал должность торгпреда в Турции

Фото: Динар Фатыхов

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о кадровых изменениях в системе торговых представительств. Уроженец Казани Айдар Гашигуллин назначен торговым представителем РФ в Киргизии, ранее он занимал должность торгпреда в Турции.

На его место в Турции назначен Айнур Саманов, который до этого работал торгпредом в Киргизии.

Гашигуллин родился в Казани в 1978 году. В 2001 году окончил Билькентский университет в Турции по специальности «международные отношения», в 2011-м — экономический факультет Казанского юридического института МВД России.

С июля 2012 года занимал должность полномочного представителя Татарстана в Турции, а затем стал торговым представителем России в этой стране.

Ранее Турция ввела временные ограничения на проход торговых судов через Дарданеллы в Черное море из-за участившихся атак беспилотников. Причиной стало обнаружение неизвестного дрона примерно в 500 метрах от побережья провинции Сакарья.

Вадим Вахрушев