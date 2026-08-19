Решетников: экономический рост будет поддерживаться за счет бюджета и потребления
Минэкономразвития России приступило к формированию проекта прогноза социально-экономического развития страны
Минэкономразвития начало работу над обновленным прогнозом социально-экономического развития России на предстоящие три года. Об этом сообщил глава ведомства Максим Решетников.
— Мы формируем проект прогноза уже на ближайшую трехлетку. Мы там как раз детально на все вопросы ответим, — передают его слова «Известия».
По словам министра, драйверами роста экономики в ближайшей перспективе станут бюджетные вливания и увеличение внутреннего спроса.
Решетников добавил, что в новом документе будут детально расписаны механизмы, с помощью которых Минэкономразвития намерено поддерживать экономическую динамику.
Ранее сообщалось, что в рамках V Казанского глобального молодежного саммита 29 августа в Центре уникального мастерства пройдут две открытые дискуссии о креативных индустриях.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».