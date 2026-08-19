Решетников: экономический рост будет поддерживаться за счет бюджета и потребления

Минэкономразвития России приступило к формированию проекта прогноза социально-экономического развития страны

Фото: Динар Фатыхов

Минэкономразвития начало работу над обновленным прогнозом социально-экономического развития России на предстоящие три года. Об этом сообщил глава ведомства Максим Решетников.

— Мы формируем проект прогноза уже на ближайшую трехлетку. Мы там как раз детально на все вопросы ответим, — передают его слова «Известия».

По словам министра, драйверами роста экономики в ближайшей перспективе станут бюджетные вливания и увеличение внутреннего спроса.

Решетников добавил, что в новом документе будут детально расписаны механизмы, с помощью которых Минэкономразвития намерено поддерживать экономическую динамику.

Ранее сообщалось, что в рамках V Казанского глобального молодежного саммита 29 августа в Центре уникального мастерства пройдут две открытые дискуссии о креативных индустриях.

Вадим Вахрушев