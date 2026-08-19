РФ планирует к 2030 году выполнить показатели по нормативному состоянию дорог

В текущем году уже удалось ликвидировать отставание от плана ремонта, возникшее из-за поздней весны

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что все целевые показатели по приведению дорог к нормативному состоянию будут выполнены к 2030 году. Он также отметил, что в 2026 году уже удалось наверстать отставание от графика ремонта, которое образовалось из-за затяжной весны.

— У нас, пока могу сказать уже уверенно, в этом году мы план выполним, — передает его слова ТАСС.

По словам Хуснуллина, при формировании федерального бюджета, несмотря на сокращение финансирования по некоторым новым стройкам, плановые значения по дорожной сети не снижаются.

Ранее движение по трассе Набережные Челны — Сарманово было закрыто с 17 июля из-за того, что вода размыла дорожное полотно.

Вадим Вахрушев