Токаев лишил Назарбаева пожизненного права голоса во внешней политике

В концепции полностью исключили положение о пожизненном праве Назарбаева обращаться к народу

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил обновленную редакцию Концепции внешней политики. Согласно документу, из него убрали пункт о пожизненном праве первого президента Нурсултана Назарбаева выступать с инициативами по вопросам внешней политики перед гражданами и государственными органами.

— Назарбаев — первый президент республики (1991—2019). Массовые протесты в стране в январе 2022 года привели к отставке правительства и уходу из политики Назарбаева, — передает РБК информацию казахского СМИ.

Ранее сообщалось, что Wildberries строит в Казахстане складские комплексы общей площадью около 260 тыс. кв. м. Ввод объектов в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2027 года.

Вадим Вахрушев