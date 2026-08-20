В Казани выплаты для молодых педагогов увеличат до 100 тыс. рублей

Ранее сумма составляла 30 тыс. рублей

В Казани число молодых педагогов, которые смогут получить грант для поддержки, вырастет с 50 до 100 человек. Сумма также будет увеличена с 30 тыс. до 100 тыс. рублей. Об этом сегодня на августовской конференции работников образования сообщил мэр города Ильсур Метшин.

— В Казани уже несколько лет действует грантовая поддержка молодых педагогов. Нами принято решение расширить эту практику. Ежегодно такой поддержкой будут охвачены уже 100 молодых специалистов, в том числе воспитатели и педагоги дополнительного образования. Для нас важно, чтобы грант был не разовой выплатой, а частью профессионального становления молодых коллег, — цитирует его пресс-служба мэрии.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Средства гранты предназначены для профессионального развития: обучения, повышения квалификации, приобретения методической литературы и пособий.

Изменились и условия участия в программе. Ранее присоединиться моги молодые учителя школ в возрасте до 30 лет и со стажем работы от одного года. Теперь в нее включены также воспитатели и педагоги дополнительного образования.

Напомним, в Татарстане сократился отток учителей из профессии, заявил министр образования и науки Ильсур Хадиуллин. Приток молодых специалистов вырос на 23%.

Галия Гарифуллина