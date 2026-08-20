Собянин и Минниханов проинспектировали производственные площадки КАМАЗа

Они осмотрели главный сборочный конвейер и обсудили технологическое партнерство

Фото: пресс-служба раиса РТ

Мэр Москвы Сергей Собянин и раис Татарстана Рустам Минниханов в рамках рабочей поездки посетили производственные площадки КАМАЗа в Набережных Челнах. Делегация осмотрела главный сборочный конвейер завода, который в этом году отмечает 50-летний юбилей, и ознакомилась с техникой, поставляемой для нужд столицы.

— Ключевой темой встречи стало технологическое партнерство Москвы и Татарстана. Сергей Собянин отметил, что Москва выступает крупнейшим заказчиком предприятия: столица закупила уже более 15 тысяч единиц техники, включая свыше 2,5 тысячи электробусов, — передает информацию пресс-служба раиса.

Мэр подчеркнул, что совместная работа над проектами городского транспорта и возрождением завода «Москвич» позволила создать передовые технологические решения.

пресс-служба раиса РТ

Минниханов в свою очередь заявил, что Москва задает высокие стандарты качества, стимулируя КАМАЗ к разработке инновационных образцов транспорта. Генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин отметил, что требования столичных заказчиков стали мощным драйвером для конструкторских бюро предприятия.

На сегодняшний день доля Москвы в производстве электробусов КАМАЗа достигает 95%.

Ранее КАМАЗ сообщал о разработке пассажирского транспорта с автоматизированной системой вождения.

Вадим Вахрушев