Футбольная Мекка: 30 тысяч увидели победу «Рубина» над «Спартаком», а Даку освистали

Казанцы взяли верх над «красно-белыми», подарив яркие эмоции собравшимся на «Ак Барс Арене»

Фото: Сергей Козлов

«Рубин» обыграл «Спартак» в матче второго тура Кубка России Пути РПЛ. В основное время встреча завершилась со счетом 1:1, а вот в серии пенальти казанцы сумели добыть победу (5:3). О деталях игры и атмосфере на стадионе — в материале «Реального времени».

Приезд «Спартака» обеспечил футбольный праздник Казани

Приезд «Спартака» в столицу Татарстана — это всегда событие, которое сопровождается повышенным вниманием даже со стороны людей, которые отдаленно следят за российским футболом.

Особенно благоволит это кубковым матчам, не требующим наличия паспорта болельщика для прохода на стадион.

Еще за сутки до начала игры пресс-служба «Рубина» объявила, что на «Ак Барс Арене» ожидается не менее 25 тысяч зрителей. В день матча эта цифра уже достигла тридцати тысяч.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

— Не будет ли у тебя возможности как-то достать билеты на нормальные места или провести нас по разовой аккредитации? — стандартная просьба от приятелей или знакомых, если они знают, что ты будешь работать на матче журналистом.

Да, в минувший вечер «Ак Барс Арена» стала настоящей футбольной Меккой для Казани. Что, конечно, редкость, учитывая, как нечасто домашний стадион «Рубина» в сезоне заполняется хотя бы на треть. «Спартак» — команда статусная во всех смыслах, на матчи которой попасть хочется, особенно в теплый августовский день.

«Рубину» удалось реабилитироваться за разгром от «Родины» в Кубке в первом туре

После болезненного поражения от «Родины» (0:5) в первом туре Кубка России Франк Артига решил поставить все на all-in в матче с «красно-белыми». «Рубин» выставил фактически основной состав против коллектива Хуана Карлоса Карседо. Разве что в воротах вместо Евгения Ставера появился Артур Нигматуллин, который по иронии судьбы стал центральным героем встречи.

«Спартак», напротив, все свои боевые активы оставил в запасе. Из-за повреждений в Казань не поехали Эсекьель Барко и Кристофер Мартинс. Также в старте не вышли Маркиньос, Жедсон Фернандеш, Манфред Угальде — футболисты, определяющие игру «Спартака» и обеспечивающие высокий класс команды в матчах РПЛ.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

«Рубину» удалось воспользоваться уязвимостью «спартаковского» резерва. Казанцы вышли вперед уже на 11-й минуте усилиями Жака Сиве, который, кажется, после ухода Мирлинда Даку окрылился и почувствовал дополнительную ответственность за эффективность в нападении.

У «Спартака» не получалось конструировать целостные атаки. Да, неплохо работал фланг Игоря Дмитриева, очень старался в нападении 18-летний форвард Иван Сорокин. Однако молодому нападающему, дебютировавшему в основном составе «красно-белых», явно не хватало опыта, чтобы принимать правильные решения.

Во втором тайме с выходом Угальде, Жедсона и Маркиньоса «Спартак» оперился и стал создавать куда больше остроты. Гол первого вышел несколько курьезным. Удар у Угальде откровенно не получился при выходе один на один с Артуром Нигматуллиным. Но и вратарь «Рубина» сыграл откровенно плохо, пустив «своячка» в не самой сложной ситуации.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

«Спартак» наседал, но в основное время не сумел додавить «Рубин». За это, собственно, «красно-белые» и были наказаны в серии пенальти. Артур Нигматуллин из антигероя встречи превратился в героя, потащив удар Наиля Умярова. Этого оказалось достаточно, чтобы казанцы победили. Ведь у хозяев свои попытки реализовали все, кто подходил к мячу.

На пресс-конференции Франк Артига был очень доволен результатом.



— Многие считают, что Кубок — это для ротации, и если так думать — случаются плохие результаты. Так и получилось с «Родиной»… Ни в коем случае нельзя относиться к Кубку как к турниру ротации, — сказал Франк Артига после матча.

Даку освистали на «Ак Барсе Арене», но футболисты и персонал «Рубина» были рады видеть вернувшегося блудного сына

Отдельное внимание, конечно, было уделено и Мирлинду Даку. Албанец впервые играл на «Ак Барс Арене» в статусе нападающего другой команды. Когда Даку появился во втором тайме на поле, некоторые фанаты принялись его освистывать, а болельщики «Спартака» скандировали кричалку «Косово — это Сербия». Скандал Мирлинда двухгодичной давности, произошедший на Евро-2024, так и тянется за ним неприятным шлейфом.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

Впрочем, в «Рубине» Даку видеть были искренне рады. В подтрибунном помещении с албанцем любезно разговаривали игроки и персонал казанской команды.

Игор Вуячич даже отказался от беседы с журналистами, сказав, что его ждет «брат Даку», спешно побежав к нему. Оно и понятно, ведь черногорский защитник был лучшим другом Мирлинда в «Рубине».

Урозов оставил приятное впечатление своим зрелым выступлением

Безусловно, приятное впечатление оставил новичок «Рубина» Жахонгир Урозов. Защитник вышел в тройке центральных и смотрелся очень зрело, уверенно для своего первого матча за казанскую команду.



Сергей Козлов / realnoevremya.ru

Похвалил футболиста и Франк Артига, отметивший, что далеко не каждый игрок сможет так легко, с ходу вписаться в систему нового коллектива. Урозов участвовал в чемпионате мира в Северной Америке в составе сборной Узбекистана. У него действительно есть качества, которые могут позволить ему в будущем стать одним из лидеров «Рубина» в обороне.

Дальше в Кубке России казанцев ожидает выезд к «Оренбургу». Осадок от матча с «Родиной» уже не кажется таким значительным, и в целом у команды Франка Артиги есть хорошая перспектива выйти из группы в плей-офф Пути РПЛ и задержаться как можно дольше на турнире.

Кубок России (Путь РПЛ). 2-й тур

«Рубин» (Казань) — «Спартак» (Москва) — 1:1 (5:3 пен.)

19 августа. «Ак Барс Арена». 30 436 зрителей

1:0 — Сиве, 11

1:1 — Угальде, 62

«Рубин»: Нигматуллин, Рожков (Кузнецов, 80), Урозов, Арройо, Вуячич, Самошников (Безруков, 54), Тесленко, Начо (Юкич, 67), Ходжа (Грипши, 67), Иву (Лобов, 80), Сиве

«Спартак»: Помазун, Денисов (Литвинов, 62), Ву, Джику, Парада, Пруцев (Даку, 76), Умяров, Зобнин (Фернандеш, 46), Дмитриев, Саусь (Маркиньос, 46), Сорокин (Угальде, 46)

