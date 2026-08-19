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Военнослужащие смогут обращаться за мерами поддержки через МФЦ

18:34, 19.08.2026

Сейчас через МФЦ можно получить только справку об участии в спецоперации

Военнослужащие смогут обращаться за мерами поддержки через МФЦ
Фото: Динар Фатыхов

Минобороны России выступило с инициативой расширить полномочия многофункциональных центров. Ведомство предлагает разрешить МФЦ принимать заявления от военнослужащих и членов их семей по вопросам получения мер правовой и социальной поддержки. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных актов.

— Проект разработан в целях совершенствования порядка реализации мер правовой и социальной защиты, — передают «Ведомости».

Сейчас через МФЦ военные и их родственники могут получить только справку об участии в спецоперации. В оборонном ведомстве пояснили, что нововведение позволит упростить доступ военнослужащих к жилищному обеспечению и другим мерам поддержки.

Ранее сообщалось, что на портале госуслуг для участников спецоперации и членов их семей открыли доступ к бесплатной психологической помощи.

Вадим Вахрушев

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